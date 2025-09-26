РЕКОНСТРУИШЕ СЕ МАТОШЕВА УЛИЦА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА Корак у унапређењу комуналне и путне инфраструктуре
Утоку је комплетна реконструкција Матошеве улице у Сремским Карловцима што је један од важних инфраструктурних пројеката на територији општине.
Радовима је обухваћена реконструкција коловоза и тротоара, као и изградња недостајуће канализационе мреже и потпуно нове водоводне мреже са свим прикључцима, за шта је локална самоуправа кроз додатно финансирање обезбедила новац.
- Покушаћемо да, док трају радови у Матошевој улици, санирамо чесму са изворском водом која се налази на углу Матошеве и Улице Андреја Волног - рекао је председник Општине Дражен Ђурђић приликом обиласка радова. - Највећи део реализације пројекта финансира се новцем који је обезбеђен из буџета Покрајинске владе, док је други део из општинског буџета.
По Ђурђићевим речима, радови се одвијају по планираној динамици, а уколико временски услови то дозволе очекује се да ће пројекат бити завршен у предвиђеном року.
- Матошева улица на овај начин добија потпуно ново лице. Као савремено уређена саобраћајница омогућиће грађанима безбедније кретање, бољу инфраструктуру и виши квалитет живота - истакао је председник.
Он је нагласио да тај пројекат представља још један важан корак у унапређењу комуналне и путне инфраструктуре, са циљем да се Сремски Карловци развијају као модерна, а у исто време аутентична варош у којој се чува традиција, али и гради сигурнија будућност свих грађана.
Зорица Милосављевић