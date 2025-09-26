РЕКОНСТРУИШЕ СЕ МАТОШЕВА УЛИЦА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА Корак у унапређењу комуналне и путне инфраструктуре

Ра­до­ви­ма је об­у­хва­ће­на ре­кон­струк­ци­ја ко­ло­во­за и тро­то­а­ра, као и из­град­ња не­до­ста­ју­ће ка­на­ли­за­ци­о­не мре­же и пот­пу­но но­ве во­до­вод­не мре­же са свим при­кључ­ци­ма, за шта је ло­кал­на са­мо­у­пра­ва кроз до­дат­но фи­нан­си­ра­ње обез­бе­ди­ла но­вац.

- По­ку­ша­ће­мо да, док тра­ју ра­до­ви у Ма­то­ше­вој ули­ци, са­ни­ра­мо че­сму са из­вор­ском во­дом ко­ја се на­ла­зи на углу Ма­то­ше­ве и Ули­це Ан­дре­ја Вол­ног - ре­као је пред­сед­ник Оп­шти­не Дра­жен Ђур­ђић при­ли­ком оби­ла­ска ра­до­ва. - Нај­ве­ћи део ре­а­ли­за­ци­је про­јек­та фи­нан­си­ра се нов­цем ко­ји је обез­бе­ђен из бу­џе­та По­кра­јин­ске вла­де, док је дру­ги део из оп­штин­ског бу­џе­та.

Фото: Приватна архива

По Ђур­ђи­ће­вим ре­чи­ма, ра­до­ви се од­ви­ја­ју по пла­ни­ра­ној ди­на­ми­ци, а уко­ли­ко вре­мен­ски усло­ви то до­зво­ле оче­ку­је се да ће про­је­кат би­ти за­вр­шен у пред­ви­ђе­ном ро­ку.

- Ма­то­ше­ва ули­ца на овај на­чин до­би­ја пот­пу­но но­во ли­це. Као са­вре­ме­но уре­ђе­на са­о­бра­ћај­ни­ца омо­гу­ћи­ће гра­ђа­ни­ма без­бед­ни­је кре­та­ње, бо­љу ин­фра­струк­ту­ру и ви­ши ква­ли­тет жи­во­та - ис­та­као је пред­сед­ник.

Он је на­гла­сио да тај про­је­кат пред­ста­вља још је­дан ва­жан ко­рак у уна­пре­ђе­њу ко­му­нал­не и пут­не ин­фра­струк­ту­ре, са ци­љем да се Срем­ски Кар­лов­ци раз­ви­ја­ју као мо­дер­на, а у исто вре­ме аутен­тич­на ва­рош у ко­јој се чу­ва тра­ди­ци­ја, али и гра­ди си­гур­ни­ја бу­дућ­ност свих гра­ђа­на.

Зорица Милосављевић