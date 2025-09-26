IN MEMORIAM Владимир Деже – За њега је шах био школа живота
Дана 20. септембра 2025, у 59. години, напустио нас је Владимир Деже, шахиста и педагог из шаховске породице, рођен 9. новембра 1966.
Његов отац, Антон Деже, легенда и један од најјачих новосадских шахиста, увео је Владу у шаховски свет још док је био пионир, и у том свету је остао до краја свог живота. Такође, врло млад је престао активно да игра, а иако није бележио велике успехе играјући на турнирским таблама, Влада је оставио траг далеко вреднији од резултата.
Почетком деведесетих година посветио се раду са децом у ШК "Промоција", где је створио генерације ученика који нису само остваривали запажене резултате на шаховској табли, већ су израсли у успешне и квалитетне људе. Влада се није женио и није имао потомке, али је често говорио да је "Промоција" његово дете, где су стасавала и друга његова деца – ми, његови ученици.
Док смо били деца, Влада нам је био учитељ који нам је на свој препознатљив начин приближио шах, чинећи да никада нисмо желели да изађемо из њега, јер је то за нас било место смеха и забаве. Када смо одрасли, Влада је, уместо улоге учитеља, преузео улогу пријатеља, и то је остао до краја.
Био је човек снажног карактера, искреног духа и бескрајне духовитости. Његове анегдоте и ведрина заувек ће остати део успомена свих нас који смо га познавали. И данас, као и још дуго времена, препричаваће се његове анегдоте, и то чак и од људи који га нису познавали, јер је његова генијалност излазила из оквира, баш као и он сам током целог живота. Владимир Деже живео је шах као позив и мисију, преносио је љубав према игри и учио нас да је шах више од спорта – то је школа живота.
У срцима свих нас који смо имали привилегију да га познајемо, Владин дух и љубав према шаху заувек ће живети. Слава му.