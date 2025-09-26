„ХУМАНИТАРНИ ПОНЕДЕЉАК“ НА ШТРАНДУ За Јелену Добромиров потребно је тако мало
Јавно комунално предузеће обавештава јавност о акцији ”Хуманитарни понедељак” на новосадском Штранду.
Последњег септембарског понедељка, 29.09.2025, акција „Хуманитарни понедељак“ биће намењена нашој суграђанки Јелени Добромиров. Тог дана улаз на плажу се неће наплаћивати, а карту ће заменити добровољни прилози посетилаца у складу са њиховим финансијским могућностима.
Кутије у које ће грађани моћи да приложе помоћ биће постављене уз капије Штранда од 08 до 19 часова.
Јелена Добромиров има 47 година, болује од бубрежне инсуфицијенције и тренутно се налази на програму хроничне хемодијализе.
Новчана помоћ потребна је ради прикупљања средстава за одлазак на трансплантацију бубрега у Минску, Белорусија, те у сврху лечења и побољшања квалитета живота.
У акцији прикупљања средстава за Марка Ковачевића прикупљено је укупно 121.650,00 динара.