26.09.2025.
Нови Сад
„ХУМАНИТАРНИ ПОНЕДЕЉАК“ НА ШТРАНДУ За Јелену Добромиров потребно је тако мало

26.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ЈКП Градско зеленило Нови Сад
Приватна архива
Фото: Приватна архива

Јавно комунално предузеће обавештава јавност о акцији ”Хуманитарни понедељак” на новосадском Штранду.

Последњег септембарског понедељка, 29.09.2025, акција „Хуманитарни понедељак“ биће намењена нашој суграђанки  Јелени Добромиров. Тог дана улаз на плажу се неће наплаћивати, а карту ће заменити добровољни прилози посетилаца у складу са њиховим финансијским могућностима.

Кутије у које ће грађани моћи да приложе помоћ биће постављене уз капије Штранда од 08 до 19 часова.

Јелена Добромиров има 47 година, болује од бубрежне инсуфицијенције и тренутно се налази на програму хроничне хемодијализе.

Приватна архива
Фото: Приватна архива

Новчана помоћ потребна је ради прикупљања средстава за одлазак на трансплантацију бубрега у Минску, Белорусија, те у сврху лечења и побољшања квалитета живота.

У акцији прикупљања средстава за Марка Ковачевића прикупљено је укупно 121.650,00 динара.

Нови Сад
