(МАПА) ”СЕДМИЦА” МЕЊА ТРАСУ Због радова на путу аутобуси мењају правац

Фото: Дневник (Филип Бакић)

Јавно градско саобраћајно предузеће Нови Сад обавештава јавност о промени трасе пута аутобуске линије број 7.

Линије 7Б, 18Б – Привремена измена трасe на Булевару патријарха Павла.

Од 29. 09. до 01. 12. аутобуси на линијама 7Б и 18Б саобраћаће измењеним трасама у складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве. Због реконструкције коловоза на  Булевару патријарха Павла, аутобуски саобраћај на наведеним линијама одвијаће се на следећи начин:

На раскрсници Булевар Јована Дучића/Булевар кнеза Милоша аутобуси ће продужавати право  Булеваром Јована Дучића до раскрснице Булевар Јована Дучића/Улица Бате Бркића, скретати десно у Улицу Бате Бркића и даље саобраћати право Улицом Илариона Руварца до раскрснице са Булеваром патријарха Павла, где ће скретати лево и даље настављати редовном трасом.

На измењеном делу трасе линија 7б и 18б користиће се аутобуска стајалишта других линија, као и стајалиште „Булевар Јована Дучића – Булевар кнеза Милоша“ , истакли су у ЈГСП Нови Сад.

ЈГСП "Нови Сад"
Фото: ЈГСП "Нови Сад"
ЈГСП „Нови Сад“
Нови Сад
