МИЛАН КОСАНОВИЋ НОВИ ТРЕНЕР ГОЛМАНА РУКОМЕТНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: Гонзалес окупио младе стручни штаб

26.09.2025. 12:57
Пише:
Вук Гвозденовић
СРЛ
Фото: СРЛ

Стручни штаб рукометне репрезентације Србије на челу са шпанским стручњаком Раулом Гонзалесом малтене је комплетиран. Нови члан је тренер голмана Милан косановић који је прошле сезоне у дресу панчевачког Динама завршио дугу каријеру.

Немања Прибака биће „десна рука“ трофејног стручњака и Марије Лојанице, задужене за физичку спрему тима. Косановић је тако заменио тренера голмана Партизана Михаила Радосављевића који је био у стручном штабу привременог селектора Далибора Чутуре.

РСС
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
