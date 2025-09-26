МИЛАН КОСАНОВИЋ НОВИ ТРЕНЕР ГОЛМАНА РУКОМЕТНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: Гонзалес окупио младе стручни штаб
26.09.2025. 12:57 12:59
Стручни штаб рукометне репрезентације Србије на челу са шпанским стручњаком Раулом Гонзалесом малтене је комплетиран. Нови члан је тренер голмана Милан косановић који је прошле сезоне у дресу панчевачког Динама завршио дугу каријеру.
Немања Прибака биће „десна рука“ трофејног стручњака и Марије Лојанице, задужене за физичку спрему тима. Косановић је тако заменио тренера голмана Партизана Михаила Радосављевића који је био у стручном штабу привременог селектора Далибора Чутуре.