ВОЈВОЂАНСКЕ ШАХОВСКЕ ЛИГЕ: Промене на врху у јужном Банату и Срему

За неколико недеља ће се знати које екипе ће играти у вишим, а које у нижим ранговима такмичења следеће сезоне. У већини трећелигашких такмичења је врло неизвесно на самом врху, што потврђују и промене на лидерским позицијама у Банатској лиги југ и Сремској лиги. Неколико такмичења је завршено овог викенда.

Бачка лига Нови Сад

Резултати седмог кола: Темерин – Младост 1 (Бачки Петровац) 2,5:3,5, ШК 64 – Бачка Паланка 1 3,5:2,5, Србобран – Пион 1:5, Анпасан – Сутјеска 1 4:2, Војводина (Нови Сад) – Војводина (Товаришево) 5:1.

Табела: 1. ШК 64 16 (23,5), 2. Војводина НС 15 (26), 3. Бачка Паланка 14 (24), 4. Младост 12 (22), 5. Србобран 12 (19,5), 6. Темерин 7 (20,5), 7. Анпасан 6 (16,5), 8. Сутјеска 6 (16,5), 9. Пион 5 (19), 10. Војводина З 5 (16,5).

Бачка лига Суботица

Резултати осмог кола: Жаки Јожеф – Пригревачки ШК 2:4, Панонија – Бачка 2:4, Пензионер-Шах-Арт (Суботица) – ШК Миљо Вујовић 3,5:2,5, Омладинац (Куцура) – Бачкотополски ШК 2:4, Сента – Раванградске ајкуле 4:2.

Табела: 1. Бачка 24 (32), 2. Пензионер 16 (28), 3. Панонија 14 (26), 4. Раванградске ајкуле 11 (24), 5. Сента 10 (24), 6. Жаки Јожеф 10 (23), 7. Омладинац 10 (21,5), 8. Пригревачки 7 (23), 9. Бачкотополски 6 (19), 10. ШК Миљо Вујовић 5 (19,5).

Банатска лига југ

Резултати осмог кола: Бата Ћосић – Алибунар 3:3, Прогресул – Раднички (Ковин) 2.5:3,5, Јабука – ПАШК 3:3, Ковачица – Бора Костић 3:3, Светозар Глигорић – Униреа 3:3.

Табела: 1. Раднички 22 (29,5), 2. Прогресул 21 (34,5), 3. Бора Костић 12 (26), 4. Бата Ћосић 12 (22,5), 5. Алибунар 9 (25), 6. Ковачица 9 (23,5), 7. Униреа 8 (20,5), 8. ПАШК 7 (19,5), 9. Јабука 6 (21,5), 10. Светозар Глигорић 3 (17,5).

Банатска лига север

Резултати осмог кола: Живојин Брајић – Билећанин 4:2, Пролетер (Зрењанин) – Раднички (Кикинда) 3:3, Нафтагас 2 – Арадац 2,5:3,5, Златица – Напредак (Честерег) 3:3, Русанда – Нови Кнежевац 4,5:1,5.

Табела: 1. Арадац 18 (30), 2. Русанда 15 (29), 3. Пролетер Зр. 13 (27,5), 4. Нафтагаас 13 (27,5), 5. Златица 13 (25), 6. Напредак 11 (24,5), 7. Раднички 9 (23), 8. Нови Кнежевац 9 (20), 9. Билећани 4 (17,5), 10. Живојин Брајић 3 (16).

Сремска лига

Резултати седмог кола: Шимановци – Омладинац (Нови Бановци) 3:3, Сирмиум – Доњи Срем 3,5:2,5, Раднички АС 1948 (Шид) – Подунавац 5:1, Сремац – Стара Пазова 2:4, Хајдук 1973 (Бешка) – Инђија 4:2.

Табела: 1. Стара Пазова 17 (27), 2. Инђија 16 (26), 3. Сирмиум 14 (24), 4. Сремац 13 (23.5), 5. Хајдук 10 (22), 6. Омладинац 8 (22), 7. Подунавац 6 (16), 8. Раднички АС 5 (16), 9. Доњи Срем 4 (18), 10. Шимановци 4 (15,5).

Јужнобачка лига

Резултати осмог кола: Капабланка 1992 – Краљица ПТТ 2 2,5:3,5, Прави потез – Југовић 2 4:2, Хајдук (Чуруг) – Буковац 0,5:5,5, Детелинара – Бачка Паланка 2 3,5:2,5, Гимназијалац 1 – Шајкаш 2:4, Краљев гамбит је био слободан.

Табела: 1. Буковац 21 (30), 2. Шајкаш 18 (29,5), 3. Гимназијалац 16 (23.5), 4. Бачка Паланка 12 (27,5), 5. Краљев гамбит 9 (20,5), 6. Југовић 8 (20), 7. Детелинара 8 (19), 8. Краљица 8 (18,5), 9. Прави потез 6 (18,5), 10. Хајдук 5 (14,5), 11. Капабланка 2 (18,5).

Севернобачка зонска лига

Резултати осмог кола: Раднички (Торњош) – Хајдук (Кула) 2:4, Врбас – Бездан 3:3, Црногорац – Бачки Брег 4,5:1,5, Алекса Шантић – Полет 3:3, Потисје – Младост (Оџаци) 1,5:4,5.

Табела: 1. Хајдук 20 (32,5), 2. Црногорац 17 (28,5), 3. Раднички 11 (26,5), 4. Врбас 11 (24), 5. Бездан 11 (24), 6. Младост 10 (23,5), 7. Бачки Брег 10 (21,5), 8. Потисје 8 (21,5), 9. Алекса Шантић 7 (17,5), 10. Полет 6 (20,5).

Јужнобанатска лига А

Резултати осмог кола: Кефало – Бора Ивков 3:3, Слога (Пландиште) – Банатски Карловац 3:3, Борац (Старчево) – Вутурул 5,5:0,5, Агростепа – Бела Црква 2,5:3,5, Петефи Шандор – Спартак (Дебељача) 4:2.

Табела: 1. Петефи Шандор 22 (30), 2. Борац 18 (31,5), 3. Бела Црква 16 (25,5), 4. Банатски Карловац 15 (29), 5. Слога 12 (29), 6. Бора Ивков 9 (25,5), 7. Агростепа 8 (21,5), 8. Вутурул 5 (17,5), 9. Кефало 5 (17), 10. Спартак 1 (13,5).

Севернобанатска зонска лига

Резултати осмог кола: Клек – Арадац 2 3,5:2,5, Младост (Лукићево) – Борац (Александрово) 3:3, Ново Милошево – Други Октобар 3,5:2,5, Младост (Банатски Деспотовац) – Будућност (Српска Црња) 3:3, Пролетер 2 (Чока) је био слободан.

Табела: 1. Будућност 22 (33), 2. Ново Милошево 13 (22,5), 3. Клек 11 (21,5), 4. Арадац 10 (20,5), 5. Младост БД 10 (20,5), 6. Пролетер Чо 9 (20), 7. Борац 5 (20), 8. Други Октобар 5 (19), 9. Младост Лу 1 (14).

Зонска лига Срем

Резултати седмог кола: Свет шаха – Омладинац 2 (Нови Бановци) 5:1, Раднички (Шид) – Платичево 3:3, Сремац 2 – Слога (Инђија) 2:4, Цемент – Рудар 4,5:1,5.

Табела: 1. Слога 19 (28), 2. Платичево 16 (26,5), 3. Раднички 13 (25,5), 4. Свет шаха 10 (23,5), 5. Цемент 10 (21,5), 6. Сремац 5 (18), 7. Омладинац 4 (14), 8. Рудар 1 (11).

Јужнобанатска лига Б

Резултати осмог кола: Петефи Шандор 2 – Бавариште 4:2, Чокот – Аљехин 3:3, Воја Поштар – Селеуш 2,5:3,5, Бора Костић 2 – Избиште 2:4, Прогресул 2 – Раднички (Ковин) 4:2.

Табела: 1. Прогресул 21 (35,5), 2. Селеуш 21 (29,5), 3. Петефи Шандор 19 (29), 4. Раднички 16 (31), 5. Избиште 12 (28), 6. Воја Поштар 10 (26,5), 7. Аљехин 8 (22), 8. Чокот 4 (15), 9. Бавариште 2 (12,5), 10. Бора Костић 1 (11).

Новосадска лига Шајкаш

Резултати седмог кола: Војводина 2 (Нови Сад) – Пензионер (Нови Сад) 3,5:2,5, Тител – Борац (Нови Сад) 4,5:1,5, Капабланка 1992 2 – Омладинац (Жабаљ) 4,5:1,5, Бубамара – Корифеј 2023 2:4, Хајдук (Гардиновци) је био слободан.

Табела: 1. Капабланка 21 (33,5), 2. Борац 16 (27), 3. Омладинац 13 (22,5), 4. Тител 12 (24), 5. Војводина 10 (18), 6. Пензионер 8 (22), 7. Корифеј 4 (16,5), 8. Бубамара 4 (16,5), 9. Хајдук 4 (12).

Новосадска лига северозапад

Резултати шестог кола: Добровољац – Јединство (Руменка) 1,5:4,5, Ченејац – Змајево 1,5:4,5, Хајдук јуниор (Чуруг) – Футог 0:6, Пион 2 је био слободан.

Табела: 1. Футог 15 (26), 2. Змајево 12 (18,5), 3. Добровољац 9 (19,5), 4. Јединство 9 (17), 5. Пион 6 (11,5), 6. Ченејац 3 (10), 7. Хајдук 0 (5,5).

МОЛ Врбас – Бачка Паланка

Резултати шестог кола: Бачка Паланка 3 – Велемајстор 6:0, Вулкан-Протектор 2 – Селенча 2,5:3,5, Гимназијалац 2 – Кулпин 1,5:4,5, Младост 2 (Бачки Петровац) – Борац 2017 (Обровац) 2:4.

Табела: 1. Селенча 18 (26), 2. Кулпин 11 (21), 3. Борац 11 (20,5), 4. Бачка Паланка 9 (17,5), 5. Вулкан-Протектор 7 (17,5), 6. Гимназијалац 4 (15,5), 7. Велемајстор 4 (13), 8. Младост 4 (13).

МОЛ Суботица

Резултати осмог кола: Гунарош – Горњи Брег 4,5:1,5, Шах-Арт – Бачка 2 1:5, Еђшег – Жедник 3,5:2,5, Ада-МОЛ – Бачкотополски ШК 2 6:0, Сента 2 – ХАШК Зрињски 1:5.

Табела: 1. Бачка 21 (34), 2. Зрињски 21 (31), 3. Гунарош 20 (31,5), 4. Шах-Арт 13 (26), 5. Еђшег 12 (27,5), 6. Ада 11 (26), 7. Жедник 8 (26,5), 8. Горњи Брег 7 (23), 9. Бачкотополски ШК 3 (9), 10. Сента 0 (5,5).