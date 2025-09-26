РУКОМЕТАШИ ВОЈВОДИНЕ И ЈУГОВИЋА У СУБОТУ (18) ИГРАЈУ КОМШИЈСКИ ДЕРБИ: Може ли да буде неизвесности?
Дуел рукометаша Војводине и Југовића код љубитеља ове игре у Новом Саду и околини увек буди посебну пажњу. Руку на срце, годинама је Војводина доминантна у окршајима с комшијама, па се епитет дербија полако, али сигурно губи.
Међутим, утакмица црвено и плаво-белих и даље има свој посебан шмек.
Српски вицешампиони, рукометаши Војводине, у суботу су домаћини Каћанима, у сусрету 2. кола Аркос лиге, у сали СЦ "Слана бара", од 18 часова.
– Искрен да будем, немам осећај какав имају играчи који су дуго ту, немам притисак узрокован окршајем с комшијама, али сам свестан традиције и односа двеју екипа. Сигуран сам да би сви играчи Југовића радо играли у Воши, а они искуснији већ јесу и сада много значе Каћанима. Ми немамо други циљ сем да упишемо победу у сваком сусрету, тако и у дуелу с Југовићем – јасан је био тренер Војводине Владан Матић.
Искусни стратег неће моћи да рачуна на Миљана Вуковљака, Ђорђа Драшка, Алексу Раденковића и Андрију Станкова, али то не види као препреку за освајање бодова.
Новосађани су на почетку елитног такмичења савладали Врање и Пролетер, док су Каћани уписали победу против Шамота и пораз од панчевачког Динама. Иако Југовић дуго не зна за победу против новосадских црвено-белих, то не значи да ће унапред да истакне белу заставу.
АРКУС лига, 3. коло
Субота
Војводина – Југовић (18)
Металопластика – Пролетер (18.30)
Раднички – Врање (19)
Средњи бек тима из Каћа, Здравко Драгољевић, свестан је квалитета ривала, али се нада неизвесној утакмици.
- Знамо о каквој се екипи ради и можемо да обећамо само то да ћемо да се боримо до последњег тренутка. Поштујемо противника, али знамо и колико ми вредимо и желимо да се надмећемо с најбољима. У сваком случају, овај дуел ће много да нам значи у наставку сезоне - рекао је Драгољевић.