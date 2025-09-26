clear sky
РУКОМЕТАШИ ВОЈВОДИНЕ И ЈУГОВИЋА У СУБОТУ (18) ИГРАЈУ КОМШИЈСКИ ДЕРБИ: Може ли да буде неизвесности?

26.09.2025. 16:05
Пише:
Вук Гвозденовић
АРКУС лига
Фото: АРКУС лига

Дуел рукометаша Војводине и Југовића код љубитеља ове игре у Новом Саду и околини увек буди посебну пажњу. Руку на срце, годинама је Војводина доминантна у окршајима с комшијама, па се епитет дербија полако, али сигурно губи.

Међутим, утакмица црвено и плаво-белих и даље има свој посебан шмек.

Српски вицешампиони, рукометаши Војводине, у суботу су домаћини Каћанима, у сусрету 2. кола Аркос лиге, у сали СЦ "Слана бара", од 18 часова.

– Искрен да будем, немам осећај какав имају играчи који су дуго ту, немам притисак узрокован окршајем с комшијама, али сам свестан традиције и односа двеју екипа. Сигуран сам да би сви играчи Југовића радо играли у Воши, а они искуснији већ јесу и сада много значе Каћанима. Ми немамо други циљ сем да упишемо победу у сваком сусрету, тако и у дуелу с Југовићем – јасан је био тренер Војводине Владан Матић.

Искусни стратег неће моћи да рачуна на Миљана Вуковљака, Ђорђа Драшка, Алексу Раденковића и Андрију Станкова, али то не види као препреку за освајање бодова.

Новосађани су на почетку елитног такмичења савладали Врање и Пролетер, док су Каћани уписали победу против Шамота и пораз од панчевачког Динама. Иако Југовић дуго не зна за победу против новосадских црвено-белих, то не значи да ће унапред да истакне белу заставу. 

АРКУС лига, 3. коло

Субота

Војводина – Југовић (18)

Металопластика – Пролетер (18.30)

Раднички – Врање (19)

Средњи бек тима из Каћа, Здравко Драгољевић, свестан је квалитета ривала, али се нада неизвесној утакмици.

- Знамо о каквој се екипи ради и можемо да обећамо само то да ћемо да се боримо до последњег тренутка. Поштујемо противника, али знамо и колико ми вредимо и желимо да се надмећемо с најбољима. У сваком случају, овај дуел ће много да нам значи у наставку сезоне - рекао је Драгољевић.

Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
