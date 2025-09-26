ПРИЗНАЊА ЗА ТРИ ВОЈВОЂАНСКА КЛУБА: Шаховски савез Србије обележио 77 година рада
Шаховски савез Србије је прославио 77. рођендан свечаном академијом у Дому војске, у Београду.
Надајмо се да су те две седмице назнака среће која ће пратити наше националне селекције на предстојећем Европском првенству наредног месеца.
Овом приликом је Шаховски савез Србије доделио и признања за допринос и афирмацију шаха. Међу добитницима признања нашло се и шест клубова, од којих чак три из Војводине: Бубамара из Новог Сада, Југовић из Каћа и панчевачки Аљехин.
Награђени су и шаховски савези Републике Српске и Косова и Метохије, шаховски радници Слободанка Миливојевић и Љиљана Отовић, као и наша репрезентативка Софиа Погорелских и в. д. селектор репрезентације Србије Иван Иванишевић, те Министарство спорта, „Millennium Team“, „Zepter“ и „DPC Networks“. Међу добитницима плакете се нашла и Основна школа. „Драгојло Дудић“ из Београда, неколико медијских кућа, док су постхумно признање добили Димитрије Бијелица и Бранислав Ракић.
Посебно признање за животно дело је заслужено добио наш чувени велемајстор Љубомир Љубојевић, који је у свом говору истакао да му је драго што је присутан на свечаности и што је део шаховске породице.
Свечаност је увеличао и министар спорта Зоран Гајић. Поред њега, међу званицама су били и представници Спортског савеза Србије, Секретаријата за спорт и омладину града Београда, репрезенти територијалних шаховских савеза, клубова и велики број пријатеља древне игре.
Присутне су поздравили министар Гајић, председник ШСС Андрија Јоргић и велемајстор Љубомир Љубојевић. Председник Јоргић је акценат ставио на експанзију шаха у Србији и побољшање услова за развој младих шахиста.
– Надам се да ће у наредном периоду бити све више велемајстора у овом спорту. Поносан сам на оно што смо заједно урадили последњих неколико месеци, и успели да достигнемо циљеве које смо себи поставили. Изборили смо се да наша деца имају услове за рад. У марту смо одржали Светско школско првенство, на коме је учествовало 500 деце из целог света. На Палићу смо на првенству за кадете имали више од 300 такмичара. Овај датум обележили смо на најбољи могући начин, у друштву пријатеља, поклоника шаха – поручио је Јоргић и додао да се са новим младим снагама креће у освајање нових медаља.