clear sky
19°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛЕК­ЦИ­ЈЕ ИЗ ХУ­МА­НО­СТИ КО­ШАР­КА­ША КК „ТИМ СИ­СТЕМ СТРА­ЖИ­ЛО­ВО” Ску­пља­ју кон­зер­ви­ра­ну хра­ну за На­род­ну ку­хи­њу

26.09.2025. 16:09 16:11
Пише:
Зорица Милосављевић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Ђ. Ра­ди­во­је­вић
Фото: Ђ. Ра­ди­во­је­вић

Три ху­ма­ни­тар­не ко­шар­ка­шке утак­ми­це би­ће од­и­гра­не су­тра у Двор­ској ба­шти на ини­ци­ја­ти­ву и у ор­га­ни­за­ци­ји Ко­шар­ка­шког клу­ба „Тим си­стем Стра­жи­ло­во“ ка­ко би се при­ку­пи­ла кон­зер­ви­ра­на хра­на за ко­ри­сни­ке На­род­не ку­хи­ње и на тај на­чин им се обо­га­ти­ли обро­ци то­ком ви­кен­да.

По ре­чи­ма тре­не­ра Не­ма­ње Ср­ди­ћа, клуб на­сто­ји два до три пу­та го­ди­шње да бу­де по­кре­тач ху­ма­ни­тар­них ак­ци­ја ка­ко би се они­ма ко­ји­ма је по­моћ по­треб­на у ло­кал­ној сре­ди­ни иза­шло у су­срет. 

- Ор­га­ни­зо­ва­њем ху­ма­ни­тан­рих ак­ци­ја по­ку­ша­ва­мо код де­це да раз­ви­је­мо ту осо­би­ну и ука­же­мо им да су спорт­ски ре­зул­та­ти ва­жни, али су на дру­гом ме­сту. У раз­го­во­ру са се­кре­та­ром Цр­ве­ног кр­ста Ма­ри­ном Фо­дор са­зна­ли смо је ко­ри­сни­ци­ма по­треб­но обо­га­ти­ти обро­ке у да­не ви­кен­да. За­то ће на ула­зу у Двор­ску ба­шту ста­ја­ти ку­ти­је у ко­је по­се­ти­о­ци тре­ба да ста­ве не­што од кон­зер­ви­ра­не хра­не, ко­јој рок ни­је ис­те­као и ко­ја не мо­ра да се под­гре­ва - ка­же Не­ма­ња Ср­дић уз по­зив су­гра­ђа­ни­ма да по­др­же ак­ци­ју. 
Пр­ва утак­ми­ца по­чи­ње у 16 са­ти, а сле­де­ће две би­ће од­и­гра­не у 17 и 18 ча­со­ва. 

Ка­ко са­зна­је­мо од Ма­ри­не Фо­дор, На­род­на ку­хи­ња у Срем­ским Кар­лов­ци­ма по­че­ла је на­кон лет­ње па­у­зе да ра­ди, али сма­ње­ним ка­па­ци­те­том, јер још тра­је се­зо­на ра­до­ва, ко­ју ко­ри­сни­ци ко­ри­сте да би за­ра­ди­ли за жи­вот. Она оче­ку­је да ће се у ок­то­бру у ку­хи­њи Цр­ве­ног кр­ста у Пу­пи­но­вој ули­ци спре­ма­ти обро­ци за 60 ко­ри­сни­ка.

Зорица Милосављевић

Сремски Карловци дворска башта
Извор:
Дневник
Пише:
Зорица Милосављевић
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај