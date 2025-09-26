ЛЕКЦИЈЕ ИЗ ХУМАНОСТИ КОШАРКАША КК „ТИМ СИСТЕМ СТРАЖИЛОВО” Скупљају конзервирану храну за Народну кухињу
Три хуманитарне кошаркашке утакмице биће одигране сутра у Дворској башти на иницијативу и у организацији Кошаркашког клуба „Тим систем Стражилово“ како би се прикупила конзервирана храна за кориснике Народне кухиње и на тај начин им се обогатили оброци током викенда.
По речима тренера Немање Срдића, клуб настоји два до три пута годишње да буде покретач хуманитарних акција како би се онима којима је помоћ потребна у локалној средини изашло у сусрет.
- Организовањем хуманитанрих акција покушавамо код деце да развијемо ту особину и укажемо им да су спортски резултати важни, али су на другом месту. У разговору са секретаром Црвеног крста Марином Фодор сазнали смо је корисницима потребно обогатити оброке у дане викенда. Зато ће на улазу у Дворску башту стајати кутије у које посетиоци треба да ставе нешто од конзервиране хране, којој рок није истекао и која не мора да се подгрева - каже Немања Срдић уз позив суграђанима да подрже акцију.
Прва утакмица почиње у 16 сати, а следеће две биће одигране у 17 и 18 часова.
Како сазнајемо од Марине Фодор, Народна кухиња у Сремским Карловцима почела је након летње паузе да ради, али смањеним капацитетом, јер још траје сезона радова, коју корисници користе да би зарадили за живот. Она очекује да ће се у октобру у кухињи Црвеног крста у Пупиновој улици спремати оброци за 60 корисника.
Зорица Милосављевић