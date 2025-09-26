ДАНИ НОВОГ САДА У ТИВТУ Таписерије, филм и тамбураши као мост између два града
Начелник Управе за културу Града Новог Сада, Александар Белић, боравио је у Тивту поводом манифестације „Дани Новог Сада у Тивту“, која се ове године одржава по други пут, у организацији Града Новог Сада и Културног центра Новог Сада.
Овај културни догађај, усмерен на унапређење пријатељских и културних веза два града, започео је изложбом уметничких таписерија „Атељеа 61“ под називом „Нити сјећања, нити будућности“, у Музеју и галерији Тиват.
У наставку програма приказан је документарни филм „Тамбуршка пловидба“, након чега је уследио концерт тамбурашког оркестра под управом Миће Јанковића, који је публици представио богатство музичке традиције Новог Сада.
Манифестација се реализује у оквиру Споразума о успостављању сарадње између Града Новог Сада и Општине Тиват, потписаног 2023. године од стране градоначелника Милана Ђурића и председника општине Жељка Комненовића. Споразумом је предвиђена подршка развоју туризма, културе, образовања, екологије и инвестиција, као и заједничко организовање сајмова, презентација и семинара. Он представља и формални основ за будуће правце сарадње, укључујући размену технологија и научно-техничких искустава.
Потписивањем овог документа, Нови Сад је добио још једног црногорског побратима, поред Будве, са којом негује братске односе још од 1996. године.