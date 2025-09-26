clear sky
19°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДАНИ НОВОГ САДА У ТИВТУ Таписерије, филм и тамбураши као мост између два града

26.09.2025. 15:51 16:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
култура
Фото: Град Нови Сад

Начелник Управе за културу Града Новог Сада, Александар Белић, боравио је у Тивту поводом манифестације „Дани Новог Сада у Тивту“, која се ове године одржава по други пут, у организацији Града Новог Сада и Културног центра Новог Сада.

Овај културни догађај, усмерен на унапређење пријатељских и културних веза два града, започео је изложбом уметничких таписерија „Атељеа 61“ под називом „Нити сјећања, нити будућности“, у Музеју и галерији Тиват.

У наставку програма приказан је документарни филм „Тамбуршка пловидба“, након чега је уследио концерт тамбурашког оркестра под управом Миће Јанковића, који је публици представио богатство музичке традиције Новог Сада.

култура
Фото: Град Нови Сад

Манифестација се реализује у оквиру Споразума о успостављању сарадње између Града Новог Сада и Општине Тиват, потписаног 2023. године од стране градоначелника Милана Ђурића и председника општине Жељка Комненовића. Споразумом је предвиђена подршка развоју туризма, културе, образовања, екологије и инвестиција, као и заједничко организовање сајмова, презентација и семинара. Он представља и формални основ за будуће правце сарадње, укључујући размену технологија и научно-техничких искустава.

Потписивањем овог документа, Нови Сад је добио још једног црногорског побратима, поред Будве, са којом негује братске односе још од 1996. године.

град нови сад Тиват
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВИ САД И ТИВАТ УЧЕСТВУЈУ У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОЈЕКТИМА Покрајинска влада помоћи ће обнову Цркве Светог Саве у граду побратиму
Покрајинска влада

НОВИ САД И ТИВАТ УЧЕСТВУЈУ У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОЈЕКТИМА Покрајинска влада помоћи ће обнову Цркве Светог Саве у граду побратиму

28.08.2025. 13:53 13:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај