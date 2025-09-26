few clouds
ХУМАНИРАНИ ТУРНИР У ФУДБАЛУ У ЖАБЉУ У суботу се игра за Хелену која болује од леукемије

26.09.2025. 10:19 10:22
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
турнир
Фото: Промо

Хуманитарни турнир у малом фудбалу за двогодишњу Хелену Златанов из Чуруга, која болује од акутне лимфобластне леукемије, играће се у суботу, 27. септембра, од 10 часова на малом стадиону у Жабљу.

 Остало је још места за пријаву екипа (5 + 1), на бројеве телефона 062 963 09 37 (Жарко) или 062 927 78 81 (Јован), а котизација по тиму је 50 евра. Сав новац од котизација биће уплаћен на Хеленин текући рачун. На малом стадиону биће постављена и кутија за донације. 

Хелени можете помоћи и уплатом на рачун 170001076503600040.
 

жабаљ турнир
Војводина Бачка
