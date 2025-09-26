ИЗ ЦРНО-БЕЛОГ ПРЕШАО У ЦРВЕНО-БЕЛИ ДРЕС: Разишли се Ниликина и Партизан, Француз у Пиреју
26.09.2025. 09:41 09:44
Француски кошаркаш Френк Ниликина прешао је из Партизана у Олимпијакос, саопштио је шампион Србије и АБА лиге.
– КК Партизан и Олимпијакос су у четвртак касно увече постигли договор у вези трансфера Френка Ниликине у клуб из Пиреја, уз одговарајућу надокнаду. Комплетан посао биће озваничен од стране Олимпијакоса после лекарских прегледа. Френк, хвала на свему. Желимо ти много среће у наставку каријере – стоји у клупској објави.
Ниликина (27) је прошле сезоне у просеку имао седам поена и две асистенције у Евролиги, али је због повреда одиграо 21 од укупно 34 утакмице.