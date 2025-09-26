few clouds
15°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИЗ ЦРНО-БЕЛОГ ПРЕШАО У ЦРВЕНО-БЕЛИ ДРЕС: Разишли се Ниликина и Партизан, Француз у Пиреју

26.09.2025. 09:41 09:44
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: АБА лига ј.т.д./Драгана Стјепановић

Француски кошаркаш Френк Ниликина прешао је из Партизана у Олимпијакос, саопштио је шампион Србије и АБА лиге.

– КК Партизан и Олимпијакос су у четвртак касно увече постигли договор у вези трансфера Френка Ниликине у клуб из Пиреја, уз одговарајућу надокнаду. Комплетан посао биће озваничен од стране Олимпијакоса после лекарских прегледа. Френк, хвала на свему. Желимо ти много среће у наставку каријере – стоји у клупској објави.

Ниликина (27) је прошле сезоне у просеку имао седам поена и две асистенције у Евролиги, али је због повреда одиграо 21 од укупно 34 утакмице.

кк партизан кк олимпијакос кошарка
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај