ПРВА ГОДИНА РАДА ВАТРОГАСНЕ СТАНИЦЕ У ФУТОГУ Ефикасна заштита за приградска насеља и делове града

25.09.2025. 19:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/193_рс
Фото: Youtube Printscreen

Пре нешто више од годину дана, отворена је ватрогасна станица у Футогу.

Нови Сад од 20. септембра 2024. године из јединице у Футогу, ефикасније брани приградска насеља Футог, Ветерник, Бегеч као и делове града Адице и Телеп.

Када је то било потребно, футожани су брзо стизали у испомоћ суседним ватрогасно-спасилачким јединицама са територије општине Бачка Паланка и Бачки Петровац.

Нови Сад
