ПРВА ГОДИНА РАДА ВАТРОГАСНЕ СТАНИЦЕ У ФУТОГУ Ефикасна заштита за приградска насеља и делове града
25.09.2025. 19:40 19:45
Пре нешто више од годину дана, отворена је ватрогасна станица у Футогу.
Нови Сад од 20. септембра 2024. године из јединице у Футогу, ефикасније брани приградска насеља Футог, Ветерник, Бегеч као и делове града Адице и Телеп.
Када је то било потребно, футожани су брзо стизали у испомоћ суседним ватрогасно-спасилачким јединицама са територије општине Бачка Паланка и Бачки Петровац.