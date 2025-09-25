overcast clouds
20°C
25.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ДА ЛИ ЗНАТЕ КАКО СЕ ЗОВУ НАВИЈАЧИ НАПРЕТКА ИЗ КРУШЕВЦА? ЕВО КО ЗНА! Александар Вучић и Милош Вучевић тестирали знање из спорта, знате ли и ви ово?

25.09.2025. 18:13 18:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
квиз
Фото: Screenshot/Instagram/milosvucevic

Колико у мору различитих обавеза Александар Вучић и Милош Вучевић имају времена да испрате спортске догађаје и какво је њихово знање на том пољу, објавио је актуелни председник Српске напредне странке на свом Инстаграм налогу.

У својеврсном спортском квизу председник Србије и његов саветник за регионални развој  одговарали су на различита питања, почев од тога како се зову навијачи крушевачког Напретка, колико је Србија освојила медаља на Олимпијским играма 2020. у Токију, који је странац први понео капитенску траку у фудбалском клубу Црвена звезда, и који репрезентативац Србије је носио капитенску траку у холандском Ајаксу. 

Било је ту и питања из кошарке, атлетике, стрељаштва, али и шаха, а ко се боље у томе снашао, садашњи или претходни председник Српске напредне странке погледајте у овом видеу.

„После толико година праћења спорта, нисмо лоши“, констатовао је Вучевић уз подељени видео.
Шта ви мислите?

милош вучевић Александар Вучић квиз
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СНС ДОБИЛА ПОЈАЧАЊЕ У АРАНЂЕЛОВЦУ Лидер владајуће странке Вучевић послао јасну поруку: Настављамо да радимо још снажније и јаче!
Милош

СНС ДОБИЛА ПОЈАЧАЊЕ У АРАНЂЕЛОВЦУ Лидер владајуће странке Вучевић послао јасну поруку: Настављамо да радимо још снажније и јаче!

24.09.2025. 19:03 19:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај