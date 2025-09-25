(ВИДЕО) ДА ЛИ ЗНАТЕ КАКО СЕ ЗОВУ НАВИЈАЧИ НАПРЕТКА ИЗ КРУШЕВЦА? ЕВО КО ЗНА! Александар Вучић и Милош Вучевић тестирали знање из спорта, знате ли и ви ово?
Колико у мору различитих обавеза Александар Вучић и Милош Вучевић имају времена да испрате спортске догађаје и какво је њихово знање на том пољу, објавио је актуелни председник Српске напредне странке на свом Инстаграм налогу.
У својеврсном спортском квизу председник Србије и његов саветник за регионални развој одговарали су на различита питања, почев од тога како се зову навијачи крушевачког Напретка, колико је Србија освојила медаља на Олимпијским играма 2020. у Токију, који је странац први понео капитенску траку у фудбалском клубу Црвена звезда, и који репрезентативац Србије је носио капитенску траку у холандском Ајаксу.
Било је ту и питања из кошарке, атлетике, стрељаштва, али и шаха, а ко се боље у томе снашао, садашњи или претходни председник Српске напредне странке погледајте у овом видеу.
„После толико година праћења спорта, нисмо лоши“, констатовао је Вучевић уз подељени видео.
Шта ви мислите?