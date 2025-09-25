СРЕМ У ЗНАКУ КОБАСИЦЕ Шид поново престоница укуса СРЕМ КЛОБ КОБ ФЕСТ ОКУПИЋЕ ТАКМИЧАРЕ ИЗ 10 ЗЕМАЉА Пријаве су отворене!
Шид ће 17. и 18. октобра поново постати престоница укуса, традиције и такмичарског духа!
Традиционална међународна манифестација, 28. по реду „СРЕМ КЛОБ КОБ ФЕСТ“, биће одржана на две локације – у Словачком дому и Словачком парку – и још једном претвориће овај сремски град у највећу позорницу гастрономије и обичаја региона.
Овај јединствени фестивал сваке године привлачи десетине хиљада посетилаца и такмичара, а 2025. доноси историјски искорак: Шид ће угостити представнике и екипе из десет земаља – Словачке, Чешке, Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Мађарске, Румуније, Македоније, Црне Горе и Србије. То је доказ да се кроз кобасицу не преноси само укус и мирис традиције, већ и дух мултиетничности, заједништва и толеранције.
Манифестација је надалеко позната и као фестивал где се најбоље кобасице праве, једу и славе – али и као арена где се руше рекорди у брзој обради меса, са амбицијом да Шид уђе у Гинисову књигу рекорда!
ПРОГРАМ:
Петак, 17. октобар – Велика сала Словачког дома:
• 17:00 – Друга Међународна конференција аутохтоних домаћих кобасица Средње Европе (предавачи из Хрватске, Словачке, Мађарске и Србије).
Субота, 18. октобар – Словачки парк:
• 11:00 – Свечано отварање манифестације
• 12:00 – Такмичење у брзој обради меса – спектакл борбе човека и штоперице!
• 13:00 – Такмичење у прављењу свеже сремске кобасице – стари рецепти у рукама нових мајстора
• 15:00 – Такмичење у брзом једењу кобасица – смех, навијање и победник од 1 килограма!
• 17:00 – Проглашење победника уз доделу награда и признања
• 18:00 – Концерт Александар Дујин Оркестра
Цео дан биће испуњен богатим садржајем: наступи културно-уметничких друштава, дегустације, продајна изложба сухомеснатих производа, вина, ракија, сирева, слаткиша и рукотворина. Биће изабрани и најлепши штанд и најдаљи излагач, што овом фестивалу даје додатни шарм и такмичарски дух.
Најатрактивнија такмичења:
• Брза обрада меса – од свиње од 120 кг до готове кобасице у рекордном времену! Хоће ли ове године пасти историјски рекорд и упис у Гинисову књигу рекорда?
• Прављење свеже кобасице – без модерне технологије, само снага руку, ручне машине и стари сремски рецепти.
• Брзо једење кобасица – 1 килограм кобасице, један победник, хиљаде осмеха.
СРЕМ КЛОБ КОБ ФЕСТ“ је много више од фестивала кобасице – то је празник укуса и обичаја, сусрет народа и култура, спој традиције и модерног такмичарског духа, место где се рађају нова пријатељства и пише богата историја Срема.
Пријаве:
• Брза обрада меса: 063 556 180
• Прављење свеже кобасице: 063 556 180
• Излагачи: 064 04 713 79 (сваког дана 18–21х)
• Брзо једење кобасица: пријаве на сам дан манифестације
Организатор је Удружење „Сремска свињокоља и Кобасицијада“ уз подршку Општине Шид, Покрајинског секретаријата за водопривредну, шумарство и пољопривреду, Покрајинског секретаријата за Тутризам и Канцеларије за Словаке у дијаспори.
Сремске вести