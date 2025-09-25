ОВЕ КОБАСИЦЕ СЕ ПОВЛАЧЕ СА ТРЖИШТА Садрже АЛЕРГЕН који може бити опасна по ЗДРАВЉЕ
Полутрајна кобасица Јегер, произвођача "Моја Твртка" доомиз Самобора повлачи се због недекларисаног алергена из млечних протеина у производу
Како је саопштио Државни инспекторат Хрватске опозвани Jaeger носи ознаку "употребити до 4. октобра 2025. године", са бројем лота 80390, а производи га "Моја Твртка" из Самобора.
"С обзиром на то да производ не обележава алерген млечни протеин, производ може представљати здравствени ризик за потрошаче осетљиве на њега, док особе које нису алергичне могу наставити да га користе без ограничења", истакли су.
Обавештење се односи искључиво на производ са горе наведеним подацима.
Производ није у складу са Уредбом о утврђивању општих принципа и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбедност хране и успостављању процедура у областима безбедности хране и Уредбом о пружању информација о храни потрошачима, наводи се у саопштењу за јавност.