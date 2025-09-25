КИКИНДА УЛАЖЕ У ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ Следи реконструкција Основне школе "Фејеш Клара" НА ДНЕВНОМ РЕДУ И КАДРОВСКЕ ПРОМЕНЕ

Између осталог, усвојена је одлука о ребалансу градског буџета за ову са пројекцијама на 2026. и 2027. годину, како би се у њега уврстила средства у износу од 100 милиона динара за реконструкцију Основне школе ''Фејеш Клара'' и да би се хитно расписала јавна набавка за извођача радова.

Капитални пројекат реконструкције кикиндске школе ''Фејеш Клара'' вредан 400 милиона динара био је био је основни разлог другог ребаланса градског буџета.

-Град Кикинда је склопио уговор са Управом за капитална улагања којим је предвиђено 400 милиона динара за реконструкцију школе. Како је у августу закључен уговор о преносу средстава у износу од 100 милона динара за радове у овој години, како би се што пре расписала јавна набавка за изођача радова, ребаланс је био неопходан. За наредну годину планирано је да се обезебеди додатних 300 милиона динара за овај капитални пројекат - објаснила је Дијана Јакшић Киурски, помоћница градоначелника уз констатацију да је овим издвајањем великог износа средстава из покрајинске касе стављена тачка на неистине да се од тог пројекта одустало.

Фото: Град Кикинда

На 12. скупштинском локалном заседању именована су и нова кадровска решења на челним позицијама у Центру за стручно усавршавање, Народном музеју, Историјском архиву, Културно – спортском центру ''Језеро'' и Туристичкој организацији.

Мирјана Степанов израбрана је за директорицу Центра за стручно усаврашавање, за в.д. директорицу Историјског архива израбрана је Катарина Ковачевић Јанковић, Јасмина Орашанин изабрана је за директорицу Туристичке организације Кикинда, док је нови в.д. директор Културно – спортског центра ''Језеро'', Драган Пецарски. За в.д. директора Народног музеја Кикинда изабран је Милош Пушара.