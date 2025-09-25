РУКОМЕТАШИЦА РУМЕ ЈОВАНА ВАСИЉКОВИЋ ЗАДОВОЉНА У НОВОМ ОКРУЖЕЊУ: Снага тима у хемији
Рукометашице Руме тријумфом над екипом Жеље и ремијем са Младости из Нове Пазове почеле су прву сезону у елитном рангу такмичења – Аркус лиги.
Тим из Руме се пред почетак првенства значајно појачао, а већина нових играчица стигла је управо из Инђије, редова актуелног вицешампиона.
Међу појачањима је и повремена репрезентативка Србије, Јована Васиљковић, која је блистала на голу, заустављајући ударце својих дојучерашњих саиграчица. Њена сјајна партија награђена је признањем за најбољу играчицу утакмице.
– Било нам је изузетно важно да стартујемо победом, јер нам је ово прва сезона у највишем рангу. Радост после тријумфа показала је колико нам значи. Победа је потврда доброг рада током припрема. Циљ нам је да напредујемо из тренинга у тренинг, из утакмице у утакмицу. Атмосфера у екипи је одлична, а знам из искуства да је то предуслов за успех. Када нема хемије – нема ни резултата, истакла је Васиљковићева.
Поред Јоване, из Жеље су у Руму дошле и Зорана Чаврић, Николина Ћурчин, Невена Тодоровски и Тамара Коцић. Голманка Руме нагласила је да се одлично слаже са свим играчицама и да у екипи нема груписања.
– Девојке су стварно сјајне, прија ми њихова енергија и многе познајем од раније. Не бих никога издвајала – слажем се са свима. Трудим се да будем свима на располагању и да изградимо атмосферу велике и срећне породице, закључила је Васиљковићева.