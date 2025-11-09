broken clouds
НОРИСОВ САВРШЕН ВИКЕНД: Доминантно до победе на чувеном Интерлагосу

09.11.2025. 20:20 20:22
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Andre Penner

Возач Мекларена Ландо Норис победио је на трци за Велику награду Бразила у Формули 1.

На чувеној стази "Интерлагос" Норис је комплетирао савршен викенд - победа у спринту, пол позиција и на трци.

Друго место освојио је Италијан Андреа Кими Антонели из Мерцедеса, а треће бранилац титуле Холанђанин Макс Ферстапен (Ред Бул) и то након што је стартовао са 16. позиције.

Иза њих пласирали су се Џорџ Расел (Мерцедес) и Оскар Пјастри (Мекларен).

Бодове су још освојили Оливер Берман (Хас), Лијам Лосон (РБ), Исак Хадјар (РБ), Нико Хулкенберг (Заубер) и Пјер Гасли (Алпина).

Норис води у шампионату са 390 бодова, 24 више од Пјастрија, док Ферстапен има 341.

До краја шампионата уостале су још три трке, а наредна је за две недеље у Лас Вегасу.

