НОРИСОВ САВРШЕН ВИКЕНД: Доминантно до победе на чувеном Интерлагосу
09.11.2025. 20:20 20:22
Возач Мекларена Ландо Норис победио је на трци за Велику награду Бразила у Формули 1.
На чувеној стази "Интерлагос" Норис је комплетирао савршен викенд - победа у спринту, пол позиција и на трци.
Друго место освојио је Италијан Андреа Кими Антонели из Мерцедеса, а треће бранилац титуле Холанђанин Макс Ферстапен (Ред Бул) и то након што је стартовао са 16. позиције.
Иза њих пласирали су се Џорџ Расел (Мерцедес) и Оскар Пјастри (Мекларен).
Бодове су још освојили Оливер Берман (Хас), Лијам Лосон (РБ), Исак Хадјар (РБ), Нико Хулкенберг (Заубер) и Пјер Гасли (Алпина).
Норис води у шампионату са 390 бодова, 24 више од Пјастрија, док Ферстапен има 341.
До краја шампионата уостале су још три трке, а наредна је за две недеље у Лас Вегасу.