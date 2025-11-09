МАСОВНОСТ НИЈЕ ИЗОСТАЛА НИ ОВЕ ГОДИНЕ: Бечејци се поново доказали као добри организатори међународног џудо турнира
Џудо клуб Младост из Бечеја се још једанпут доказао као успешан организатор међународног такмичења за млађе категорије.
Иако није оборен рекорд (507 такмичара) са лањског турнира, на овогодишњем 27. Међународном турниру и 17. Меморијалу „Жељко Николић“ учествовало је 399 такмичара, 274 у мушкој и 125 у женској конкуренцији, који су на пет татамија пружили квалитетне борбе и задовољили бројне посетиоце.
– Ове године су стигли такмичари 51 клуба из 11 држава, Азербејџана, Босне и Херцеговине, Мађарске, Молдавије, Румуније, Русије, Словачке, Словеније, Црне Горе, Хрватске и бројних клубова Србије, што је добар одзив, а на татамију су виђене квалитетне борбе, што је све под кровом бечејског „храма спортова“ додатно одушевило. Такмичари су, такође, били задовољни, а признања су припала најбољима. Све у свему, ми смо презадовољни, а и гости су нам одали признање за гостопримство и добру организацију – јасан је директор турнира Милорад Лончаревић.
Част да отвори најмасовнију спортску манифестацију у Бечеју припала је првом човеку општине Бечеј др Вуку Радојевићу, који је, између осталог, апострофирао задовољство што у њиховој средини егзистира клуб тако дуге традиције и са рејтингом који ужива у свету џудоа.
Највише такмичара, укупно 151, било је у узрасој полетарској категорији, од којих 106 у мушкој и 45 у женској конкуренцији. Само два такмичара мање било је у млађој пионирској категорији, 101 дечак и 48 девојчица. Најзад, у категорији старијих пионира такмичило се 99 учесника, од којих 67 у мушкој и 32 у женској конкурецији.
Највише разлога за радост на крају имали су такмичари Пролетера из Зрењанина, који су укупно освојили 53 бода, иза њих је суботички Спартак са 50 бодова, а на трећем месту је домаћин Младост са 47 бодова.
У појединачној конкуренцији медаљама је награђено по четворо најуспешнијих у свакој тежинској категорији. Кад смо већ код појединачних награда, меморијални пехар „Жељко Николић“ у категорји преко 66 килограма у узрасту млађих дечака припао је Николи Наранџићу, члану Пантера из Бјељине, који је у финалу савладао Ђорђа Вулетића из обреновачкг Фајтера. Поред пехара, Никола Наранџић је освојио и новчану награду у висини 100 евра, коју сваке године додељује породица трагично настрадалог Жељка Николића.