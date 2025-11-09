ШАМПИОН ДОТУЧЕН У ДЕРБИЈУ ПРЕМИЈЕР ЛИГЕ: „Грађани“ частили Гвардиолу за 1000. меч у каријери
Фудбалери Манчестер Ситија савладали су на домаћем терену Ливерпул резултатом 3:0 у дербију 11. кола Премијер лиге.
Шампион је, по јакој киши, "потучен" у сваком смислу, а голове су постигли Ерлинг Халанд у 29, Нико Гонзалес у 45+3. и Жереми Доку у 63. минуту.
Халанд није искористио пенал у 13. минуту, док је Ливерпулу у финишу првог полувремена ВАР поништио погодак Вирџила Ван Дајка због офсајда Ендија Робертсона.
Победа је и награда менаџеру Ситија Пепу Гвардиоли за јубиларни 1.000 меч у тренерској каријери.
Сити је други на табели са 22 бода, четири мање од лидера Арсенала, док је Ливерпул на осмој позицији са 18 бодова.
Фудбалери Астон Виле победили су у Бирмингему екипу Борнмута резултатом 4:0 у утакмици 11. кола енглеске Премијер лиге.
Голове за Астон Вилу постигли су Емилијано Буендија у 28, Амаду Онана у 40, Рос Баркли у 77. и Доњел Мален у 83. минуту.
Фудбалери Борнмута нису искористили пенал у 67. минуту пошто је голман Астон Виле Емилијано Мартинез одбранио ударац Антоана Семења.
За екипу Борнмута цео меч су одиграли српски репрезентативци Ђорђе Петровић и Вељко Милосављевић
Фудбалери Нотингем Фореста савладали су на свом терену Лидс 3:1. Голове за домаћи тим постигли су Ибрахим Сангаре у 15, Морган Гибс-Вајт у 68. и Елиот Андерсон (пенал) у 90+1. минуту. Српски фудбалер Никола Миленковић одиграо је цео меч за екипу из Нотингема. Код гостију, у листу стрелаца уписао се Лукас Нмеча у 13. минуту.
Фудбалери Брентфорда су на свом терену победили Њукасл 3:1, док су Кристал Палас и Брајтон у Лондону одиграли без голова.