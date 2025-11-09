ДЕПОНИЈА ПОСТАЛА ОАЗА ПРИРОДЕ И УТОЧИШТЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ Зоо-врт „Коки” већ 30 година не наплаћује улазнице!
Мини Зоолошки врт „Коки“ у Инђији је јединствен по много чему: настао је на месту депоније, улаз је бесплатан, права је оаза за најмлађе, а о 60 различитих врста животиња брине брачни пар Поповић.
Идејни творац, ентузијаста и велики љубитељ животиња Славко Поповић, власник Зоолошког врта „Коки“, три деценије са своје две руке брине, гради, чува право животињско царство које се налази у близни Келтског села.
– Као дете сам волео животиње. Дечја машта увек смишља свашта. Почео сам од узгајања папагаја и тиме се и даље бавим, па су се појавиле и друге животиње. У једном моменту, моје двoриште, које није било тако мало, постало је тесно. Онда сам дошао на идеју да тражим нову локацију и тако је све почело. Јако сам тврдоглав и имам помоћ пријатеља. На почетку је врт био на скоро три и по, сада имамо до два хектара. Имамо 60 различитих врста, а негде је један примерак, негде више. И о свима њима бринемо супруга и ја – прича Поповић.
У врту је и папагај врсте какаду који има 31 годину, кога је Славко продао брачном пару, али је стицајем околности враћен у врт.
– Продао сам папагаја 1995. године другарима у Београду. Нису имали деце и узели су га. После 27 године најпре је преминуо супруг, а убрзо je и жена сазнала да је оболела од канцера. Позвала ме је и рекла да јој новац ништа не значи, односно новчана вредност папагаја, али да нема срца да га продаје или даје било коме, већ мени, јер је знала да ће код нас да му буде најбоље. Вратила је папагаја и после 15 дана је преминула – прича Славко.
И заиста папагај је миљеник брачног пара, јер чим приђу његовом кавезу, одмах је спреман за мажење, док остали становници у кавезу поред љубоморно негодују.
Поповић: Ко буде преузео зоо-врт, не може да га угаси
Општина Инђија, како Славко Поповић каже, помаже једним делом, плаћа храну коју врт набавља од мештана.
„Борим се сваког дана. Дајем овај локалитет, али онај ко би га преузео не може да га гаси. То је услов. Не тражим новац, а овде је доста тога уложено. Рецимо, Моника Брукнер из Ђурђева је донирала материјал за кавезе, а са грађанима сам га направио. Дакле, уз помоћ много људи. Не желимо да се то угаси. Свако дрво у мини зоо-врту је старо 20-30 година. И не би требало да се исече”, подсећа Поповић.
Поред различитих врста папагаја, у мини врту су и змије, коњи, патке, магарци, нојеви, алпаке – мање врсте ламе. Јапанске (кои) шаране Поповић производи и обезбедио их је за Келтско село, које има већу водену површину.
Однедавно овде борави младунче медведа Тоша, који обожава да се чешка по леђима, игра фудбал, а понекад направи и понеки несташлук све у складу са његовом доби.
– Младунче медведа има око пола године. Добили смо га од ловаца, који су нашли мртву медведицу и њега. Нудили су га зоолошким вртовима, па су они упутили на мене јер знају да сам држао медведе 20 година. Последње јединке сам вратио Београдском врту како бих офарбао кавез где су медведи боравили. Међутим, то се мало отегло и сада када сам дошао у фазу да смо офарбали и средили кавез, могли бисмо да примимо младунче. Тоши је на располагању 530 квадрата. Обезбеђен је и не може да изађе. Иако је маза, препорука је посетиоцима да не прилазе близу кавеза, посебно деца...
Статус инђијског зоо-врта још није решен, а о томе је било речи још 2016. Помињано је подношење захтева Влади Србије како би приватни Зоо-врт „Коки” постао јавна установа која би била у надлежности локалне самоуправе. Међутим, то још увек није реализовано.