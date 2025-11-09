scattered clouds
ПОТПИСАН УГОВОР: ДВОРИШТЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ" БИЋЕ БЕЗБЕДНИЈЕ На Булевару Јаше Томића уграђују кан­де­ла­бер­ско осветљење са лед светиљкама

09.11.2025. 09:03 09:06
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
вртић
Фото: архива Дневника

Вр­тић „Ко­ли­бри”, на Бу­ле­ва­ру Ја­ше То­ми­ћа 3, до­би­ће но­во осве­тље­ње у дво­ри­шту.

Град­ска упра­ва за гра­ђе­вин­ско зе­мљи­ште и ин­ве­сти­ци­је за­вр­ши­ла је по­сту­пак јав­не на­бав­ке и уго­вор вре­дан 2.336.400 ди­на­ра, са ПДВ-ом, за­кљу­чен је 20. ок­то­бра с но­во­сад­ском фир­мом Тел-инг , с тим да је рок за за­вр­ше­так ра­до­ва 120 ка­лен­дар­ских да­на. 

Ин­ве­сти­ци­ја ће би­ти ре­а­ли­зо­ва­на по прин­ци­пу кључ у ру­ке, што осим из­град­ње под­ра­зу­ме­ва и из­ра­ду тех­нич­ке до­ку­мен­та­ци­је. 

„На пред­мет­ном ло­ка­ли­те­ту не по­сто­ји јав­но осве­тље­ње, па је по­треб­но из­гра­ди­ти но­во кан­де­ла­бер­ског ти­па”, об­ја­шња­ва­ју над­ле­жни у до­ку­мен­та­ци­ји об­ја­вље­ној на Пор­та­лу јав­них на­бав­ки, уз на­по­ме­ну да је због енер­гет­ске ефи­ка­сно­сти нео­п­ход­но пред­ви­де­ти ис­кљу­чи­во ЛЕД све­тиљ­ке.

„Ко­ли­бри” је је­дан од осам вр­ти­ћа Пр­ве пе­да­го­шке је­ди­ни­це ПУ „Ра­до­сно де­тињ­ство”, а обје­кат на Бу­ле­ва­ру Ја­ше То­ми­ћа из­гра­ђен је 1963. го­ди­не, на­кон че­га је до­гра­ђи­ван. У згра­ди се на­ла­зи 13 рад­них со­ба, три ја­сле­не (за де­цу од пр­ве до тре­ће го­ди­не) и де­сет вас­пит­них (за де­цу од тре­ће го­ди­не до по­ла­ска у шко­лу). 

Извор:
Дневник
Пише:
Јована Вукашиновић
Нови Сад
