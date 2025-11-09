ПОТПИСАН УГОВОР: ДВОРИШТЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ” БИЋЕ БЕЗБЕДНИЈЕ На Булевару Јаше Томића уграђују канделаберско осветљење са лед светиљкама
Вртић „Колибри”, на Булевару Јаше Томића 3, добиће ново осветљење у дворишту.
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције завршила је поступак јавне набавке и уговор вредан 2.336.400 динара, са ПДВ-ом, закључен је 20. октобра с новосадском фирмом Тел-инг , с тим да је рок за завршетак радова 120 календарских дана.
Инвестиција ће бити реализована по принципу кључ у руке, што осим изградње подразумева и израду техничке документације.
„На предметном локалитету не постоји јавно осветљење, па је потребно изградити ново канделаберског типа”, објашњавају надлежни у документацији објављеној на Порталу јавних набавки, уз напомену да је због енергетске ефикасности неопходно предвидети искључиво ЛЕД светиљке.
„Колибри” је један од осам вртића Прве педагошке јединице ПУ „Радосно детињство”, а објекат на Булевару Јаше Томића изграђен је 1963. године, након чега је дограђиван. У згради се налази 13 радних соба, три јаслене (за децу од прве до треће године) и десет васпитних (за децу од треће године до поласка у школу).