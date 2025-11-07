У СОМБОРУ ЗАСАЂЕНО ВИШЕ ОД 120 САДНИЦА Павков: Ускоро креће велики капитални пројекат
СОМБОР: Министарка заштите животне средине Сара Павков учествовала је данас у радној акцији са младима у Сомбору, једном од најзеленијих градова у Европи, где су заједно засадили више од 120 садница у оквиру националне кампање за младе под слоганом "Природа нема алтернативу. Зато делуј и ти!“.
Том приликом, Павков је истакла значај пошумљавања као мере која има за циљ побољшање квалитета ваздуха и младима уручила значке „И ја делујем за природу“ као симбол њихове посвећености очувању животне средине, наведено је у саопштењу министарства.
"Врло је значајно што смо данас у Бачкој, у Сомбору, да покажемо на који начин млади делују за животну средину. Као што је градоначелник Сомбора Антонио Ратковић рекао, присуствујемо једном малом гесту који ће сигурно доносити велике плодове наредним генерацијама", рекла је Павков.
Она је нагласила да је врло важно да је у питању дрворед, који је већ деценијама традиционално познат у Сомбору, и да су засадили нове садница јавора, како би имали бољу животну средину и бољи квалитет ваздуха.
Павков је нагласила да ће Министарство заштите животне средине у Сомбору радити на изградњи више капиталних пројеката који ће у великој мери утицати на бољи квалитет живота свих грађана.
Како је рекла, у наредном периоду почеће велики капитални пројекат за град Сомбор, а то је изградња регионалног центра за управљање отпадом.
Павков је истакла да укључивање Сомбора у Национални програм чврстог отпада кроз Регионални центар „Ранчево“ представља велики корак ка модерном и одрживом управљању отпадом.
"Ове године завршавамо два такође значајна пројекта: први је замена котларнице у свечаној сали у Градској кући у Сомбору, која је прешла на еколошки прихватљивији енергент, а други је рекултивација парка у Колуту. Поносна сам што сте данас заједно са мном засадили ове саднице и показали да сви заједно делујемо за природу. Сигурна сам да нас тек чекају значајни пројекти за град Сомбор“, поручила је Павков.