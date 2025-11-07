overcast clouds
ХАВАРИЈА НА НОВОМ НАСЕЉУ ОБУСТАВИЛА ГРЕЈАЊЕ Хладни радијатори на Булевару кнеза Милоша

07.11.2025. 10:30 10:37
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
У петак, 7. новембра, од 09.30 сати, због радова на санацији хаварије на вреловодној мрежи на Булевару кнеза Милоша број 4, прекинута је испорука топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде за објекте на Булевару кнеза Милоша за бројеве 2, 2а, 4, и 4а.

Како је саопштено из Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана”, нормализација у испоруци топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде очекује се истог дана, 7. новембра 2025. године, у раним послеподневним часовима.

