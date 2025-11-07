ПОДРШКА ОПШТИНЕ СЛУЖБАМА КОЈЕ БРИНУ О БЕЗБЕДНОСТИ ГРАЂАНА Поклон ватрогасцима вредан 700.000 динара
Следећи традицију коју је локална самоуправа у Сремским Карловцима установила протеклих година, председник општине Дражен Ђурђић јуче је уручио опрему вредну 700.000 динара карловачкој Ватрогасно-спасилачкој јединици.
Овогодишњу донацију чине ватрогасно-спасилачка, рачунарска и друга техничка опрема.
Уручујући је, Дражен Ђурђић је истакао да локална самоуправа континуирано подржава рад и развој свих служби које брину о безбедности грађана.
– Вaтрогасна јединица веома је значајна за Сремске Карловце, који су специфичан град са огромним културно-историјским наслеђем о ком такође треба бринути осим живота и здравља људи. Веома је важно да имамо добро технички и кадровски опремљену јединицу, свесну својих капацитета и могућности, спремну да реагује у сваком тренутку на правом месту. Локална самоуправа из године y годину улаже у јединицу, водимо рачуна да она у техничком и другом смислу буде апсолутно спрема за све задатке – рекао је Ђурђић напомињући да локална самоуправа чини напоре и да Ватрогасни дом добије гасну подстаницу што ће грејање учинити ефикасинијим и смањити трошкове.
Начелник Управе за ванредне ситуације у Новом Саду пуковник Стојан Миловац се захвалио на досадашњој сарадњи и истакао изузетан однос локалне самоуправе према ватрогасно-спасилачкој служби, као и разумевање за значај улагања у њихову опрему и капацитете.
– Ово није прва донација карловачке општине. Постала је традиција да општина издваја новац за набавку ватогасно-спасилачке опреме, а улаже и у објекат у ком бораве ватрогасци. Опрема нам је неопходна како би наш рад био што квалитетнији и ефикаснији – казао је Миловац.
Ватрогасно-спасилачку јединицу у Сремским Карловцима чини 11 ватрогасаца.