ОСТАВИТЕ МЕ НА МИРУ – Ђоковић одсечно на питање о пензији: Нема одбројавања

07.11.2025. 11:34 11:39
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Petros Giannakouris

Једна од тема у вези са каријером Новака Ђоковића јесте када ће је завршити.

О пензионисању најбољег тенисера света, са освојена 24 гренд слема, пишу медији широм света нагађајући када ће Србин оставити рекет. 

Српски ас константно мора да одговара на питања о томе када ће у пензију, да ли размишља о истој, докле планира да игра...

Тако је било и у Атини, где је имао нешто одсечнији одговор.

– Оставите ме на миру. Пустите ме да играм и забављам се. Нема одбројавања. Наравно да ми је то пало на памет, али идем својим темпом. Прекинући када будем то желео, не када други мисле да би требало – рекао је Новак.

Ђоковић је у мају напунио 38 година, а недуго затим освојио је 100. титулу у каријери у Женеви. Сада у Атини, где је стигао до полуфинала, напада 101.

 

Б92

Новак Ђоковић тенис крај каријере
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
