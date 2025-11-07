ОСТАВИТЕ МЕ НА МИРУ – Ђоковић одсечно на питање о пензији: Нема одбројавања
Једна од тема у вези са каријером Новака Ђоковића јесте када ће је завршити.
О пензионисању најбољег тенисера света, са освојена 24 гренд слема, пишу медији широм света нагађајући када ће Србин оставити рекет.
Српски ас константно мора да одговара на питања о томе када ће у пензију, да ли размишља о истој, докле планира да игра...
Тако је било и у Атини, где је имао нешто одсечнији одговор.
– Оставите ме на миру. Пустите ме да играм и забављам се. Нема одбројавања. Наравно да ми је то пало на памет, али идем својим темпом. Прекинући када будем то желео, не када други мисле да би требало – рекао је Новак.
Ђоковић је у мају напунио 38 година, а недуго затим освојио је 100. титулу у каријери у Женеви. Сада у Атини, где је стигао до полуфинала, напада 101.