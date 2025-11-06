clear sky
  Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ЂОКОВИЋ ПОСЛЕ ПЛАСМАНА У ПОЛУФИНАЛЕ: Боржес ме је пријатно изненадио, неколико поена је одлучило победника

06.11.2025. 19:29
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
djokovic
Фото: Tanjug Tanjug (AP Photo/Petros Giannakouris)

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић изјавио је после пласмана у полуфинале АТП турнира у Атини да је неколико поена одлучило поена одлучило победника меча против Португалца Нуна Боржеса.

Ђоковић је у четвртфиналу савладао Боржеса резултатом 7:6 (7:1), 6:4 и тако прошао у полуфинале турнира у Атини.

"Веома напоран меч. Нуно је играо на прилично високом нивоу, пријатно сам изненађен колико је добар био. Неколико поена је одлучило победника, он заслужује велики аплауз. Врло добро је сервирао, на 4:4 у првом сету сам се суочавао са две брејк лопте, имао сам два сјајна друга сервиса, скоро као прва. Тада сам остао довољно чврст за наставак меча, мало сам играо и на инстинкт. Одиграо сам сјајан тај-брејк", рекао је Ђоковић на терену после меча.

Српски тенисер је навео да ни он, ни Боржес нису имали много прилика за брејк у другом сету.

"Једину шансу сам имао у том гему када сам му одузео сервис. Задовољан сам својом игром вечерас. Хвала што сте дошли вечерас и навијали", изјавио је српски тенисер.

Спорт Тенис
