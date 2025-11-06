(УЖИВО) ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ЈУРИ ПРВУ ПОБЕДУ У ЛИГИ ЕВРОПЕ: Познати састави

Сусрет се игра од 18.45 на стадиону "Рајко Митић".

Састави

Црвена звезда: Матеус - Сеол, Вељковић, Учена, Тикнизјан - Крунић, Елшник - Радоњић, Хендел, Иванић – Арнаутовић.

Лил: Озер - Сантос, Манди, Ембемба, Вердонк - Буади, Бенталеб - Брохолм, Мукау, Кореја - Игаман.

Звезда још увек чека на тријумф у Лиги Европе, за сада је освојила само један бод и налази се на 30. месту. Са друге стране, Лил је на 11. позицији са шест бодова. Ово је први сусрет ова два тима у европском такмичењу.

Играће се на победу против Лила вечерас пред крцатим трибинама стадиона „Рајко Митић“.

Имају црвено-бели лепу прилику да у јеку резултатске кризе одиграју 90 минута у великом стилу, за европско пролеће, за верне навијаче, за одлазећег тренера Владана Милојевића и, на крају крајева, за себе.