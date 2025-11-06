clear sky
ЗАВРШНИ ТУРНИР У РИЈАДУ ЗА ТЕНИСЕРКЕ: Сабаленка и Пегула полуфиналисткиње

06.11.2025. 19:37 19:39
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
sabalenka
Фото: Arina Sabalenka, foto: Tanjug (AP Photo/Fatima Shbair)

Најбоља тенисерка света Арина Сабаленка пласирала се у полуфинале Завршног ВТА турнира у Ријаду, пошто је у трећем колу групе "Штефи Граф" победила Американку Коко Гоф резултатом 7:6 (7:5), 6:2 за сат и 29 минута.

Сабаленка је са три победе заузела прво место у групи "Штефи Граф", а у полуфиналу ће играти и другопласирана Џесика Пегула која има две победе и један пораз.

Гоф је учешће на Завршном турниру завршила са победом и два пораза, док је Јасмин Паолини забележила три пораза.

Сабаленка ће у полуфиналу играти против другопласиране из групе "Серена Вилијамс" Аманде Анисимове, а у другом полуфиналу ће се састати Елена Рибакина и Пегула.

Турнир у Ријаду се игра за наградни фонд од 15.500.000 долара.

завршни турнир ријад тенисерке
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
