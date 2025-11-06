ЗАВРШНИ ТУРНИР У РИЈАДУ ЗА ТЕНИСЕРКЕ: Сабаленка и Пегула полуфиналисткиње
06.11.2025. 19:37 19:39
Коментари (0)
Најбоља тенисерка света Арина Сабаленка пласирала се у полуфинале Завршног ВТА турнира у Ријаду, пошто је у трећем колу групе "Штефи Граф" победила Американку Коко Гоф резултатом 7:6 (7:5), 6:2 за сат и 29 минута.
Сабаленка је са три победе заузела прво место у групи "Штефи Граф", а у полуфиналу ће играти и другопласирана Џесика Пегула која има две победе и један пораз.
Гоф је учешће на Завршном турниру завршила са победом и два пораза, док је Јасмин Паолини забележила три пораза.
Сабаленка ће у полуфиналу играти против другопласиране из групе "Серена Вилијамс" Аманде Анисимове, а у другом полуфиналу ће се састати Елена Рибакина и Пегула.
Турнир у Ријаду се игра за наградни фонд од 15.500.000 долара.