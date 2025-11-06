ЛИГА ЕВРОПЕ: Салцбург слави Терзића, Ђуричић обрадовао Бенитеза
Српски фудбалери Алекса Терзић и Филип Ђуричић дали су голове за Салцбург, односно Панатинаикос у победама њихових клубова у мечевима четвртог кола Лиге Европе.
Терзић је у победи Салцбурга код куће над Го Ахед Иглсима резултатом 2:0 уз гол уписао и асистенцију. Српски дефанзивац је прво у 53. минуту наместио гол, а стрелац је био Јорбе Вертесен. Репрезентативац Србије је затим у 80. минуту голом оверио прву победу Салцбурга у овој сезони. Петар Ратков је играо за Салцбург од 76. минута.
Панатинаикос је као гост победио Малме 1:0, а стрелац јединог гола био је Ђуричић у 85. минуту. Милош Пантовић је играо за Панатинаикос од 46. минута, уместо Карола Свидерског који није реализовао пенал у 20. минуту.
Никола Миленковић је одиграо цео меч за Нотингем Форест у ремију без голова на гостовању Штурму. Популарни "шумари" су имали велику шансу да победе, али у 35. минуту Морган Гибс-Вајт није искористио пенал.
Динамо Загреб одиграо је своју најгору утакмицу у досадашњем делу Лиге Европе. Бољи од Динама на Максимиру је била екипа Селте са 3:1. Све је шпански тим решио у првом делу игре, где је Пабло Дуран погодио у четвртом минуту и тако отворио голеаду. Потом играчи Динама нису имали ни среће, јер је Домингез убацио лопту у сопствену мрежу на истеку пола сата игре. У смирај првог дела игре, Пабло Дуран је погодио још једном мрежу Динама за предност Селте после првог дела игре. Што је како се касније испоставило и довољно за нову победу Селте. Тим из Вига је после ове победе на трећем месту табеле са девет бодова, док је Динамо осми са седам бодова.
Доста узбуђења било је на утакмици између Утрехта и Порта, где је на крају виђена побелу бодова. Утрехт је повео голом Родригеза у 48. минуту, а онда је Сајнс у 66. минуту изједначио резултат, где је у истом минуту црвени картон добио чувар мреже Холанђана, па су до краја морали да играју са играчем мање. Порто сада има седам бодова, док Утрехт је освојио први бод.
Митјиланд је без проблема решио Селтик на свом терен. Дански тим је славио са 3:0, што је била четврта победа, тако да је ова екипа остала непоражена у Лиги Европе и сада је на првом месту са 12 бодова. Стрелци су били прво Мартин Ерлић, да би после хрватског фудбалера мрежу тресли Гогорза и Франкулино. Селтик је после четвртог кола остао на 24. месту са четири бода.
Фрајбург је после преокрета славио у Ници против домаће екипе. Иако је Ница стигла до предности, голом Кевина, после тога је уследио период игре који је био на страни Фрајбурга. Манзамби, па онда Валентино Грифо са беле тачке и на крају Шерхант за само 13 минута су успели да шокирају домаће и стигну до три бода.
Голова није било на утакмици између Штурма и Нотингем Фореста, где су гости из Енглеске промашили пенал.