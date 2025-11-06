ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ЛИЛОМ: " Свака победа је лепа, али мени је свака победа, било где, нешто најлепше у мом животу, тако да... "
Тренер Црвене звезде Владан Милојевић је изнео утиске после победе над Лилом.
Црвено-бели су савладали француски тим са 1:0, у оквиру четвртог кола групне фазе Лиге Европе.
Милојевић је открио шта је играчима рекао на полувремену.
"Свака победа је лепа, али већ сам рекао – почињем да будем досадан и самом себи – да мени је свака победа, било где, нешто најлепше у мом животу, тако да... Могу да кажем да смо одиграли добру утакмицу. Тактички зрелу. Знао сам да ћемо да имамо у првом полувремену неких проблема, психологија игра велику улогу... Знали смо да ће Лил да изађе у високом пресингу, да играју одбрану на човеку по целом терену, а лако смо губили лопту. На полувремену сам им рекао да ја преузимам сву одговорност! Да ја немам никакав проблем што се тога тиче. Ја сам ту колико сам потребан – ако буде требало сутра да идем, ја ћу сутра отићи. Ја немам тај проблем, али они морају да играју – они нису заборавили да играју фудбал. Тако је друго полувреме било много боље него прво", рекао је Милојевић.
Говорио је и о својим играчима.
"Данас сте видели да је Радоњић први пут одиграо преко 80 минута. Ја очекујем више од њега, али је одиграо добру утакмицу. Бруно је данас без тренинга фактички, поново је ушао. Да не помињемо, Сале, Раде... Требала нам је та енергија, тражили смо је, као што је било јуче на утакмици Црвене звезде и Панатинаикоса, где сте видели како су се кошаркаши борили. Ја сам им рекао пре утакмице, да нам је то водиља – да морамо да дигнемо енергију. Данас смо је нашли. Од срца се захваљујем правим навијачима који су дошли данас и бодрили нас по хладном времену".
О спекулацијама.
"Исто ће да буде. Знају се неке ствари овде. Не бих више о томе сада... Доћи ће и тај фамозни децембар, ако не дође нешто раније, да клуб може да иде у мало мирније воде."