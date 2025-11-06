clear sky
7°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ЛИЛОМ: " Свака победа је лепа, али мени је свака победа, било где, нешто најлепше у мом животу, тако да... "

06.11.2025. 21:43 21:46
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
milojevic
Фото: TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Тренер Црвене звезде Владан Милојевић је изнео утиске после победе над Лилом.

Црвено-бели су савладали француски тим са 1:0, у оквиру четвртог кола групне фазе Лиге Европе.

Милојевић је открио шта је играчима рекао на полувремену.

"Свака победа је лепа, али већ сам рекао – почињем да будем досадан и самом себи – да мени је свака победа, било где, нешто најлепше у мом животу, тако да... Могу да кажем да смо одиграли добру утакмицу. Тактички зрелу. Знао сам да ћемо да имамо у првом полувремену неких проблема, психологија игра велику улогу... Знали смо да ће Лил да изађе у високом пресингу, да играју одбрану на човеку по целом терену, а лако смо губили лопту. На полувремену сам им рекао да ја преузимам сву одговорност! Да ја немам никакав проблем што се тога тиче. Ја сам ту колико сам потребан – ако буде требало сутра да идем, ја ћу сутра отићи. Ја немам тај проблем, али они морају да играју – они нису заборавили да играју фудбал. Тако је друго полувреме било много боље него прво", рекао је Милојевић.

Говорио је и о својим играчима.

"Данас сте видели да је Радоњић први пут одиграо преко 80 минута. Ја очекујем више од њега, али је одиграо добру утакмицу. Бруно је данас без тренинга фактички, поново је ушао. Да не помињемо, Сале, Раде... Требала нам је та енергија, тражили смо је, као што је било јуче на утакмици Црвене звезде и Панатинаикоса, где сте видели како су се кошаркаши борили. Ја сам им рекао пре утакмице, да нам је то водиља – да морамо да дигнемо енергију. Данас смо је нашли. Од срца се захваљујем правим навијачима који су дошли данас и бодрили нас по хладном времену".

О спекулацијама.

"Исто ће да буде. Знају се неке ствари овде. Не бих више о томе сада... Доћи ће и тај фамозни децембар, ако не дође нешто раније, да клуб може да иде у мало мирније воде."

владан милојевић фк црвена звезда лига европе
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Оставили смо све на терену ТИМИ МАКС ЕЛШНИК ВЕРУЈЕ: Кад играмо овако, можемо да победимо сваку екипу
elsnik

Оставили смо све на терену ТИМИ МАКС ЕЛШНИК ВЕРУЈЕ: Кад играмо овако, можемо да победимо сваку екипу

06.11.2025. 21:38 21:40
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КРУНИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ЛИЛОМ: Показали смо колико волимо клуб, хвала навијачима на подршци
krunic

КРУНИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ЛИЛОМ: Показали смо колико волимо клуб, хвала навијачима на подршци

06.11.2025. 21:32 21:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА КОНАЧНО ПОБЕДИЛА У ЛИГИ ЕВРОПЕ: Арнаутовић из пенала донео три бода против Лила
arnautovic

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА КОНАЧНО ПОБЕДИЛА У ЛИГИ ЕВРОПЕ: Арнаутовић из пенала донео три бода против Лила

06.11.2025. 18:06 21:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај