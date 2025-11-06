НОВЕ ГИМНАСТИЧКЕ СПРАВЕ ЗА ШКОЛУ У БЕОЧИНУ Стигле струњаче, клупе, трамболине
Основна школа „Јован Грчић Миленко” из Беочина једна је од 37 школа са територије Војводине којој су дониране гимнастичке справе.
Та образовна установа је добила шведски сандук, две шведске клупе, четири мале струњаче, велику доскочну струњачу, трамболину и роло-струњачу за партер дужине десет метара.
Како је објаснио председник Савеза за школски спорт Војводине Бранислав Тешић реч је о програму који Савез спроводи у сарадњи са колегама из Савеза за школски спорт и педагоге физичке културе Града Суботице.
- Програм је већ једном реализован и тада је било обухваћено више од 50 школа, док је овог пута нешто мање, односно 37 школа са територије Војводине - рекао је Тешић.
- Првобитно је спроведен конкурс, а потом су изабране школе које су добиле справе. Ради се о квалитетној и добро очуваној опреми која је стигла из образовних установа у Холандији. Пре него што се донира опрема се ремонтује, репарира и атестира и тек онда може бити поклоњена. Наша једина обавеза је била само да се обезбеди транспорт за шта се постарао Покрајински серетаријат за спорт и омладину с којим имамо одличну сарадњу и који има слуха посебно када се ради о школском спорту.
Тешић истиче да овакве донације много значе образовним установама које су скромнијег материјалног стања, те напомиње да гимнастика није само физичка активност и вежба, већ се развија сампоуздање, координација и равнотежа. Истовремено на овај начин се развија, промовише и унапређује школски спорт.