ПРЕМИЈЕР РЕГИОНАЛНА ЛИГА ЗА ВАТЕРПОЛИСТЕ: Звезда боља од Партизана, Нови Београд од Будућности, Раднички од Приморца....
06.11.2025. 09:43 09:45
Ватерполисти Црвене звезде у дербију са Партизаном славили су у Футогу са 19:17 у оквиру 5. кола Премијер регионалне лиге.
У егал мечу на крају су више снаге и концентрације имали црвено-бели.
У дуелу осталих српских клубова са црногорским представницима, славили су наши тимови. Шабац је код куће савладао Јадран из Херцег Новог са 12:10, Нови Београд је убедљиво у свом базену победио Будућност са 25:7, док је Раднички у Котору био бољи од Приморца са 13:7.
Пласман: 1. Нови Београд 13, 2. Шабац 12, 3. Раднички 10, 4. Јадран 10, 5. Приморац 9, 6. Црвена звезда 6, 7. Партизан 0, 8. Будућност 0.