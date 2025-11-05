(ВИДЕО) ГОЛЧИНА САМАРЏИЋА ЗА ПОБЕДУ АТАЛАНТЕ У ЛШ: Барса ремизирала са Брижом, „грађани“ сигурни
Српски фудбалер Лазар Самарџић постигао је мајсторски гол у 89. минуту меча за победу Аталанте.
На "Велодрому" је Аталанта славила над Олимпиком резултатом 1:0 у 4. колу Лиге шампиона.
Српски репрезентативац је у игру ушао у 84. минуту, да би пет минута касније, из позиције из које највише воли да гађа гол противника, одапео стрелу и матирао голмана Марсеја Руљија.
Lazar Samardžić 89'
Champions League | 🇪🇺 Marseille 0-1 Atalantapic.twitter.com/h4qXBBhTPF
— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 5, 2025
Фудбалери Манчестер ситија победили су на Етихаду екипу Борусије Дортмунд (4:1), у мечу четвртог кола Лиге шампиона.
Стрелци за „грађане“ били су Фил Фоден у 22. и 57, Ерлинг Халанд у 2, те Рајан Шерки у првом минуту надокнаде другог дела. За госте једини погодак постигао је Валдемар Антон у 72. минуту.
Тим Пепа Гвардиоле избија на четврто место са 10 бодова, док је екипа Ника Ковача 13. на табели са седам поена.
Интер је у Милану славио против Каирата (2:1). Домаћин је водио преко Лаура Мартинеса у 45. минуту, али је Офри Арад у 55. забринуо тим Кристијана Кивуа.
Јунак неразура био је Карлос Августо, који је погодио у 67. минуту.
Фудбалери Барселоне ремизирали су са Брижом резултатом 3:3 у 4. колу групне фазе Лиге шампиона.