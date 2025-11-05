clear sky
5°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2334
usd
102.0131
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ГОЛЧИНА САМАРЏИЋА ЗА ПОБЕДУ АТАЛАНТЕ У ЛШ: Барса ремизирала са Брижом, „грађани“ сигурни

05.11.2025. 23:17 23:19
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Philippe Magoni

Српски фудбалер Лазар Самарџић постигао је мајсторски гол у 89. минуту меча за победу Аталанте.

На "Велодрому" је Аталанта славила над Олимпиком резултатом 1:0 у 4. колу Лиге шампиона. 

Српски репрезентативац је у игру ушао у 84. минуту, да би пет минута касније, из позиције из које највише воли да гађа гол противника, одапео стрелу и матирао голмана Марсеја Руљија.

Фудбалери Манчестер ситија победили су на Етихаду екипу Борусије Дортмунд (4:1), у мечу четвртог кола Лиге шампиона.

Стрелци за „грађане“ били су Фил Фоден у 22. и 57, Ерлинг Халанд у 2, те Рајан Шерки у првом минуту надокнаде другог дела. За госте једини погодак постигао је Валдемар Антон у 72. минуту.

Тим Пепа Гвардиоле избија на четврто место са 10 бодова, док је екипа Ника Ковача 13. на табели са седам поена.

Интер је у Милану славио против Каирата (2:1). Домаћин је водио преко Лаура Мартинеса у 45. минуту, али је Офри Арад у 55. забринуо тим Кристијана Кивуа.

Јунак неразура био је Карлос Августо, који је погодио у 67. минуту.

Фудбалери Барселоне ремизирали су са Брижом резултатом 3:3 у 4. колу групне фазе Лиге шампиона.

лига шампиона
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај