НОВИ ВРТИЋ У ХРТКОВЦИМА Примаће више од стотину малишана, а простираће се на више од 1.000 квадрата

Изградња новог вртића у Хртковцима, у Улици Живојина Мишића, требало би да започне крајем децембра или почетком јануара, пошто је административни поступак у великој мери завршен, а након сагласности Управе за капитална улагања АП Војводине, која је обезбедила средства, у наредним данима биће расписана јавна набавка за избор извођача радова.

Тај поступак траје око месец дана, па се почетак радова очекује око новогодишњих празника.

Према пројекту, објекат ће имати 1.157 квадрата нето површине и имаће капацитет да прими око 100 малишана, не само из Хртковаца већ и из околних села, чиме ће се растеретити постојећи вртић у Платичеву. Пошто се простор на ком је објекат планира довољно велики, простире се на око један хектар, у плану је да, поред вртића, буде уређен парк, као и спортски терени.

Према речима председника општине Рума Душана Љубишића Управа за капитална улагања Војводине је за овај пројекат одобрила 69 милиона динара.

- Добили смо и уверења да ће остатак средстава бити обезбеђен у наредној години, док су радови планирани да трају 12 месеци, што значи да би вртић требало да буде завршен крајем 2026. или почетком 2027. године - навео је Љубишић. - Пројекат је каснио јер се првобитно разматрала идеја да се вртић изгради у оквиру постојеће школе и спортске хале, али је након провере утврђено да та парцела не испуњава све нормативе за предшколске установе.

Вртић у Платичеву је недавно премештен и сада се налази у просторијама Основне школе „Миливој Петковић Фећко“. Према речима председника општине, ново решење је не само безбедније, јер је претходни објекат био уз магистрални пут, већ и економичније, с обзиром на то да је реч била о приватном простору за који је Општина Рума месечно плаћала закуп.