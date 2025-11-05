clear sky
ЊЕГОШЕВИ ДАНИ У КУЛИ Гусле и поезија у петак и суботу, ево шта вас још очекује

05.11.2025. 10:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
гусле
Фото: Врбас.нет

Културно-уметничко друштво „Дурмитор“ из Куле у петак и суботу, 7. и 8. новембра одржаће завршни програм манифестације „Његошеви дани“.

Првог дана, у 19 часова, у сали Црногорског омладинског дома, на тему „Његош и савременост” говориће академик проф. др Јован Делић. У уметничком делу програма учествују гуслари из Плужина, девојачка певачка група „Пивско око“ и други извођачи. 

У суботу од 18 часова у сали Културног центра Кула, је Вече гусала, поезије и духовне музике. На сцени ће наступити бројни гуслари, песници, свештеник Бошко Маринков, вокални солисти и Хор „Виле“. Улаз на све програме је бесплатан. 

кула
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
