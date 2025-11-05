„ЛЕНКИН ПРСТЕН” ПЕСНИКУ БОЈАНУ ВАСИЋУ „Крупноока” или непролазни мит
Жири за доделу награде „Ленкинин прстен”, за најбољу љубавну песму за ову годину изабрао је дело „Крупнoока” песника Бојана Васића из Панчева, објављено у збирци „Кротко” (Народна библиотека Стефан Првовенчани из Краљева, 2025).
У жирију су били доц. др Јелена Марићевић Балаћ, Биљана Пушкар и др Драгана В. Тодоресков која је и председница жирија. Према пропозицијама, у конкуренцији су биле песме љубавне тематике, које су објављене у периодици, односно у посебним књигама, између два додељивања награда, од новембра 2024. до новембра 2025. године.
– Љубавни однос између митске Крупнооке у истоименој песми Бојана Васића и лирског субјекта илустрован је ефектном сликом „у седлу”, спрам чега је растанак илустрован њеним нежним испуштањем узди. Призор унеколико подсећа на сцену из бајке у којој заљубљени заједно јашу у истом правцу, али је одлазак Крупнооке представљен кроз њено „чилење” или галоп у другом смеру. Испуштање узде је индикативно, јер она има слободу да управља заједничким путовањем – наводи се у образложењу одлуке жирија.
Како даље наводе, љубави су именоване „заборављеним митовима”, али је истицање Крупнооке знак да је она ипак упамћени и непролазни мит. Песник љубав представља и као манифестацију чулности, али и као путовање ка надреалном, баш као и Лаза Костић, стоји у образложењу.
Превођен на пет језика
Аутор награђеног дела Бојан Васић рођен је у Банатском Новом Селу 1985. године. Објавио је књиге песама „Срча”, „Томато”, „Ictus”, „13”, „Детроит”, „Волфрам”, „Топло биље”, „Брид” (изабране песме), затим „Црна кутија”, „Удаљавање”, „Ноћ од ружиног дрвета”. Његова дела преведена су на пољски, словеначки, енглески, македонски и немачки језик.
У најужи избор ушле су и песме „Трг” Биљане Дојчиновић из збирке „Кнедле за супу”, и „Језик за зулум” Маје Солар, објављена у часопису „Поља”.
Уручење награде је 15. новембра у Србобрану.