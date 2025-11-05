ПРОГРАМ У ГАЛЕРИЈИ МАТИЦЕ СРПСКЕ ТОКОМ ВИКЕНДА Кустоска виђења кроз изложбу
У оквиру пратећег програма изложбе „Лазар Возаревић. Галерија у гостима”, у петак, 7. новембра, од 19 часова у Галерији Матице српске, Трг галерија 1, музејска саветница у Галерији ликовних уметности поклон збирка Рајка Мамузића др Ана Ракић одржаће предавање „Сликар као амбасадор уметности: Лазар Возаревић на Бијеналу у Сао Паулу”.
Кустоска вођења кроз изложбу биће организована и у суботу и у недељу, 8. и 9. новембра, од 13 и 17 часова, а посетиоце ће с делима упознати кустоскиња Ивана Растовић.
У оквиру обележавања јубилеја, сто година од рођења Лазара Возаревића (1925–1968), једног од најзначајнијих представника српског и југословенског модерног сликарства, Галерија Матице српске, у сарадњи са Галеријом „Лазар Возаревић” из Сремске Митровице, приредила је монографску изложбу „Лазар Возаревић. Галерија у гостима”, која је отворена до 31. јануара 2026. године.