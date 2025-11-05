УПУЦАО СТРОГО ЗАШТИЋЕНУ ВРСТУ КОД КЛЕКА Није јој било спаса, прети му казна и до 300.000 динара
На немоћну животињу, на птицу еју мочварицу неко је пуцао из ловачке пушке на рибњаку Клек, саопштило је Друштво за заштиту и проучавање птица Србије.
Овај човек биће пријављен и полицији и тужилаштву, поручили су заштитари.
Птица је пронађена са смрсканим костима крила и одмах донета у ветеринарску амбуланту у Зрењанин. Потом је допремљена у Нови Сад, али је и поред пружене неге угинула.
Еја мочварица је строго заштићена врста. Та чињеница, наравно, не спречава наоружане и бахате појединце да их прогањају и убијају."Овај случај ћемо пријавити полицији и тужилаштву због учињеног кривичног дела. Рибњаци, посебно у Војводини, и даље су масовна страдалишта за дивље птице. Деценијама не постоји воља институција да се масован криволов искорени, упркос обећањима које власти у Србији шаљу међусобној јавности", наводи се у саопштењу Друштва за заштиту и проучавање птица Србије.
Казне за угрожавање заштићених врста
Казне за убијање заштићених врста птица у Србији су високе и састоје се од новчане казне по Правилнику о одштетном ценовнику, али и потенцијално казне затвора по Кривичном законику. За строго заштићену врсту као што је еја мочварица која је грабљивица, казне су врло високе и састоје се од одштете и кривичне санкције.
На основу званичног Одштетног ценовника за утврђивање висине накнаде штете проузроковане недозвољеном радњом у односу на строго заштићене и заштићене дивље врсте, износ накнаде штете за убијање јединке еја мочварице је 300.000 динара.Поред те одштете, следи и кривична или прекршајна одговорност, у зависности од квалификације дела, а може бити и потенцијални затвор.
Убица заштићене врсте као што је еја мочваица може сносити кривичну санкцију (до 3 године затвора или новчана казна) или Прекршајну санкцију (до 150.000 динара или до 30 дана затвора).