СЕЛЕКТОР РУКОМЕТАШИЦА ИГНАСИО ПРАДЕС ОБЈАВИО СПИСАК ЗА СП: Генерална проба на турниру у Норвешкој

05.11.2025.
Вук Гвозденовић
Женску рукометну репрезентацију Србије очекује учешће на Светском првенству од 26. новембра до 14. децембра у Немачкој и Холандији.

Наша селекција такмичиће се у Ц групи са Уругвајем, Исландом и Немачкој, а те утакмице играће у Штутгарту. Генерална проба за Шампионат света биће престижни турнир „Четири нације” у Норвешкој.

Селектор српкиња Хосе Игнасио Прадес истакао је важност турнира у Бергену.

– Пред нама је веома важна недеља пред Светско првенство. Имамо свега неколико дана за припреме, али ће нам турнир у Норвешкој доста помоћи за додатно уигравање и проверу могућности пред велико такмичење. Надам се да ће играчице стићи здраве и спремне за све изазове. На Светском првенству желимо да оставимо добар утисак и да се боримо од прве до последње минуте. Веома сам узбуђен, вероватно као и остатак тима, тако да једва чекамо да првенство почне – рекао је Прадес.

Путнице на Светско првенство су: Голманке Јована Рисовић, Гордана Петковић и Маријана Илић, лева крила Сања Радосављевић и Александра Стаменић, Катарина Крпеж-Шлезак и Дуња Радевић, пивоткиње Драгана Цвијић, Катарина Бојичић, Владана Митровић, бекови Тамара Мандић, Александра Вукајловић, Сара Гаровић, Анђела Јањушевић, Јована Јововић, Јована Скробић, Емилија Лазић и Дуња Табак.

Вук Гвозденовић
