АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЋ О ОДЛУЦИ ДА ПРЕЂЕ У АЛ РАЈАН, АЛИ И О ДРАГАНУ СТОЈКОВИЋУ: "Има много разлога, сада сам у најбољим годинама - Пикси је радио добар посао"
Српски фудбалер Александар Митровић говорио је о одлуци због чега је одлучио да пређе у екипу Ал Рајан у Катару, као и о времену док је на месту селектора Србије био Драган Стојковић.
Митровић тренутно има проблема са повредом, због чега не може да помогне својим саиграчима на терену, како у клубу, тако и у репрезентацији.
Популатни Митрогол рекао је због чега је одлучио да из Саудијске Арабије пређе у Катар.
"Има много разлога. Дошао сам у клуб који има велики потенцијал, који жели да расте и осваја трофеје. Овде сам и због лиге, где играм за један клуб који у својим витринама има доста пехара. Људи из Ал Рајан су ме желели, мени се свиђа њихов пројекар, начин на који размишљају, говоре о фудбалу... Надам се ћемо урадити велике ствари", рекао је Митровић.
Провелисте осам година у Енглеској, шта својим доласком доносите у Ал Рајан?
"Мислим да сам сада у најбољим годинама. Прошао сам доста тога у Енглеској, као и са националним тимом, где сам играо на Светским и Европским првенствима. Надам се да са мојим искуством, могу да помогнем својим саиграчима, посебно младима и тако утичен на њихово побољшање игре".
Какве утиске носите из Њукаслам, у овом клубу носили сте број девет, што је раније носио легенда клуба Алан Ширер?
"Нисам осећао никакав притисак. Било је лепо, Њукасл је клуб за који сам навијао,он има специјално место у мом срцу од када сам почео да пратим фудбал. Можда и због боја на дресу, јер у Србији навијам за клуб који има идентичне боје. Када сам стигао у Њукасл, разумео сам људе, фудбал је скоро као једна врста религије".
"Они живе за фудбал. То је била моја прва љубав у фудбалу, када сам стигао тамо био сам превише млад и са мањком искуства. Имао са 20, 21. годину, када сам играо у најбољој лиги света, нисам имао довољно времена да се прилагодим. Можда и није ишло све како сам планирао , али опет смо направили неколико лепих тренутака и створили смо лепо конекцију са навијачима. И даље имам доста пријатеља тамо".
Како описујете еру под вођством Драгана Стојковића у репрезентацији Србије?
"Један несрећан крај за њега, зато што је он радио један добар посао у националном тиму. Играли смо на два Светска првенства, пласирали смо се на Еуро после више од 20 година чекања. Мислим да је имао највише победа од свих селектора у историји".
"Наравно, ми смо имали неке лоше тренутке на нашем заједничком путу, али то је фудбал, то је живот... Ми смо му захвални за све што је урадио, и сада гледамо напред. Нови селектор ће имати добру екипу са доста младих играча. Да видимо шта ће се десити", рекао је Александар Митровић.