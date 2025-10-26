КАКАВ УДАРАЦ ЗА СРБИЈУ: Повредио се Митровић, „орлови“ без капитена против Енглеске и Летоније?
26.10.2025.
Капитен и најбољи стрелац фудбалске репрезентације Србије Александар Митровић повредио се у недељу на тренингу Ал Рајана.
Готово извесно пропустиће мечеве против Енглеске и Летоније.
Србија 13. новембра гостује Енглезима на "Вемблију", а три дана касније у Лесковцу дочекује Летонију - потребне су обе победе да се сачува шанса за пласман у бараж за Мундијал.
– Митровић је задобио повреду мишића у левој потколеници током тимског тренинга. Подвргнуће се свеобухватном програму рехабилитације под надзором медицинског и техничког особља како би се осигурао потпуни опоравак и брз повратак на терен. Желимо нашем играчу брз опоравак – саопштио је Ал Рајан.
Митровић је за Србију одиграо 104 утакмице и постигао 63 гола.