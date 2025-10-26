moderate rain
КАКАВ УДАРАЦ ЗА СРБИЈУ: Повредио се Митровић, „орлови" без капитена против Енглеске и Летоније?

26.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Капитен и најбољи стрелац фудбалске репрезентације Србије Александар Митровић повредио се у недељу на тренингу Ал Рајана.

Готово извесно пропустиће мечеве против Енглеске и Летоније.

Србија 13. новембра гостује Енглезима на "Вемблију", а три дана касније у Лесковцу дочекује Летонију - потребне су обе победе да се сачува шанса за пласман у бараж за Мундијал.

Митровић је задобио повреду мишића у левој потколеници током тимског тренинга. Подвргнуће се свеобухватном програму рехабилитације под надзором медицинског и техничког особља како би се осигурао потпуни опоравак и брз повратак на терен. Желимо нашем играчу брз опоравак саопштио је Ал Рајан.

Митровић је за Србију одиграо 104 утакмице и постигао 63 гола.

