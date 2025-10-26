НИСАМ ЗАДОВОЉАН ИГРОМ – Милојевић након првог ремија: Ја сам најодговорнији, хвала навијачима
26.10.2025. 19:25 19:27
Фудбалери Црвене звезде ремизирали су са Радничког из Ниша резултатом 0:0 у оквиру 13. кола Суперлиге Србије.
Након меча шеф стручног штаба Владан Милојевић је изнео утиске.
– Мислим да нисмо стварали пуно шанси да бисмо могли да кажемо да нисмо имали среће. Утакмица у којој смо доминирали, Раднички је претио из контри и мислим да је реалан резултат. Мој утисак је да нисмо пружили партију коју смо хтели. Ја сам најодговорнији што се тиче игре која није била добра. Хвала навијачима, који су после свега дошли да подрже екипу, хвала им још једном на томе, а за остало ћемо да видимо – рекао је Милојевић.