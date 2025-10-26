КИКС ПРЕД ГОСТОВАЊЕ ВОЈВОДИНИ: Реал са Нишаве зауставио Црвену звезду
Фудбалери Црвене звезде одиграли су без голова против Радничког у Нишу у 13. колу Суперлиге Србије.
После максималног учинка и 10 узастопних победа на почетку првенства црвено-бели се први пут нису радовали ове сезоне.
Уписали су први реми, пред гостовање Војводини у Новом Саду у четвртак у заосталој утакмици.
Нишлије су у доњем дому табеле, на 14. месту са само три победе, уз три ремија и седам пораза.
