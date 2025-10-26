light rain
11°C
26.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КИКС ПРЕД ГОСТОВАЊЕ ВОЈВОДИНИ: Реал са Нишаве зауставио Црвену звезду

26.10.2025. 19:07 19:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде одиграли су без голова против Радничког у Нишу у 13. колу Суперлиге Србије.

После максималног учинка и 10 узастопних победа на почетку првенства црвено-бели се први пут нису радовали ове сезоне. 

Уписали су први реми, пред гостовање Војводини у Новом Саду у четвртак у заосталој утакмици. 

Нишлије су у доњем дому табеле, на 14. месту са само три победе, уз три ремија и седам пораза.

 

Пласман обезедио Sofascore
фк црвена звезда суперлига фудбал фк раднички ниш
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај