ПОЧЕЛА ТРКА PETROVARADIN FORTRESS UCI XCO HC Нови Сад данас у центру светског бициклизма, учествује 600 бициклиста из 26 земаља
На Петроварадинској тврђави данас је свечано отворена престижна међународна бициклистичка трка Serbia Epic – Petrovaradin Fortress UCI XCO HC, која је окупила 600 најбољих планинских бициклиста из Србије и 26 земаља света.
Чланица Градског већа за спорт и омладину Татјана Медвед је симболичним подизањем заставе Србије, дала знак за званичан старт мушке елитне трке уз присуство бројних званица, спортских радника и грађана присутних на Петроварадинској тврђави.
- Велика је част што Нови Сад данас угошћaва врхунске бициклисте из целог света. Овај догађај је симбол енергије, младости и заједништва које наш град негује. Вођен визијом градоначелника Жарка Мићина, Град Нови Сад систематски улаже у развој спорта, подржава све дисциплине и све генерације, и јасно указује на значај спорта. Посебно смо поносни што се ова трка одржава на Петроварадинској тврђави, симболу историје, снаге и истрајности, која данас постаје сцена за најбоље бициклисте света и порука да је Нови Сад град који негује традицију, али живи савременост и креће се у ритму будућности. Потврда за то је и престижна титула Европски град спорта 2026, чиме је Нови Сад оправдао своју улогу лидера у развоју спорта, инфраструктуре и спортског туризма, али и показао да улагање у спорт значи улагање у људе, у квалитет живота свих грађана и у будућност - рекла је Татјана Медвед и захвалила свим организаторима, партнерима, јавним предузећима и волонтерима који су својом енергијом, знањем и ентузијазмом омогућили да овај велики догађај живи у нашем граду.
Трка Serbia Epic представља последњу UCI HC трку у сезони и сврстава Нови Сад међу најзначајније тачке на мапи европског и светског MTB спорта, што додатно доприноси промоцији Новог Сада као центра спортског туризма и бициклизма, а учешће великог броја такмичара и репрезентација је још једна потврда високог нивоа организације и угледа који Serbia Epic ужива у свету професионалног бициклизма.
Serbia Epic – Petrovaradin Fortress UCI XCO HC одржава се уз подршку Града Новог Сада, Туристичке организације Града и више спортских и бициклистичких савеза.