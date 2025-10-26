(НЕ)ЗАБОРАВЉЕНИ: СЛАВКО ЛИЧИНАР, НЕКАДАШЊЕ СЈАЈНО ЛЕВО КРИЛО ФУДБАЛЕРА ВОЈВОДИНЕ Изласке с Џорџом Бестом избегавао због - чашице
Убеђен је потписник ових редова да нема навијача фудбалера Војводине, посебно оних из старије гарде, који по одличним играма и мајсторијама на терену не памте левокрилног нападача „старе даме“ Славка Личинара.
Уз шампионске екипе новосадског клуба, оне из 1966, а онда и 1989. године, у сећању је остао и тим који се дочепао другог места у југословенској Првој савезној лиги 1975, односно који је освојио Средњеевропски куп 1977. године. Хајде, да се подсетимо на састав који је тада пружао сјајне партије, а који су чинили: Свилар, Вујков, Мокуш, Трифуновић, Новоселац, Рутоњски, Леринц, Ивезић, Никезић, Вучековић, Личинар, Павковић, Пураћ, Рајко Ковачевић...
Ова прича посвећена је, дакле, Славку Личинару, који је у Нови Сад дошао из Будисаве, мале, сеоске средине, а који се великим словима уписао у историју клуба који је ове године прославио 111 година од оснивања.
- Рођен сам у Будисави, 9. августа 1952. Од када сам био дете, показивао сам велики интерес за фудбал, а у основној школи имали смо учитеља Кузмана Исакова, који је водио и подмладак локалног Динама, који ме је опазио и позвао да тренирам. Врло брзо сам напредовао и дебитовао сам за први тим веома рано, играјући испочетка углавном уместо оних који су одлазили на одслужење војног рока. Био сам одличан и врло добар ученик, па ми родитељи нису правили никакве проблеме што пуно времена проводим играјући с другарима фудбал код Циглане, која се налазила у близини наше куће, или на улици, а после ни када сам почео да озбиљније тренирам. У то време играли смо и крпењачом, али и правом, шивеном лоптом. Ууу, какав је то осећај био када ми је ћале купио прави фудбал! Једини у крају био сам који је имао такву лопту, па другови нису могли да дочекају да изађем напоље и да, сви заједно, почнемо наше међусобне утакмице.
И фудбал и хармоника
Још док је живео у родној Будисави, Славко Личинар је, уз фудбал, имао још једну љубав.„Волео сам музику, па ми је тата, када сам завршио четврти разред основне школе одличним успехом, купио хармонику. Чак сам кренуо у Нови Сад на часове тог инструмента, али, ипак, фудбал је текао мојим венама и убрзо сам престао тамо да идем. Свирао сам и касније, био сам самоук, па није била реткост да засвирам и на некој крсној слави. Лепа је музика, нема дилеме”...
Као и свако дете са села, и Славко је помагао родитељима у домаћинству и пословима на њиви.
- У оно време, Будисава је била позната по лубеницама и волео сам да, с мојим дедом Марком, када дође време за чување засада, време проводим на њиви. Тата би направио лепу колибу, а с нама су тамо била и два керића. Свакодневно сам деди доносио ручак и вечеру и уживао у причама које само они знају и умеју да испиричају уницима. Како смо сејали бостан, продавали смо га углавном у Бања Луци, одакле су моји родитељи пореклом, а имао сам у тим крајевима ујака, брата и сестру с којима сам уживао у дружењу. Волео сам тамо да одлазим и једва сам чекао када ће лубенице да сазреју, па да одемо у те крајеве. Уз то, терао сам и краве на испашу, јер смо их држали, а онда бих, опет у близини те Циглане, шмугнуо да играм фудбал. Није да се није дешавало да краве уђу у туђе њиве, па су ме људи звали „Чоњо, то ми је тада био надимак, ено ти краве у кукурузима“.
Младинић га желео у Хајдуку
Јако добро се сећа Личинар када је добио позив у младу репрезентацију СФРЈ. „Памтим да ме је тадашњи селектор младе репрезентације Анте Младинић ценио и, чак, желео да пређем у његов Хајдук. Међутим, већ сам се договорио с људима из Војводине и то више није било могуће. Међутим, Младинић ме је позвао у младу репрезентацију Југославије и то у јако квалитетној генерацији играча, у којој су тада били голман Борота, па Перузовић, Филиповић и да не ређам даље. То ми је омогућило да дебитујем и за први тим Воше... Било је то 22. децембра 1969. године, када смо играли с Радничким из Крагујевца”.
Вратимо се фудбалу... Добре игре које је приказивао у дресу Динама, али и у школској екипи, убрзо су определиле људе из Војводине да Славка позову међу црвено-беле.
- Играли смо на градским првенствима и, нас дечаке са села, посебно су гледали људи из клубова. За мене је била прича у стилу „има један мали у Будисави, опасан, могао би нешто у фудбалу да направи“. Чика Жаре Николић, који ми је био на почетку тренер, као и чика Мија Дракулић, који је био секретар Војводине за подмладак, позвали су ме на пробу. Показао сам се добро и, ето, остао сам у клубу од 1968, па све до 1980, дакле током наредних више од 11 година. У почетку сам путовао на тренинге, знате како, код куће су ми били родитељи и другови и тешко ми је било да се од њих раздвојим. Касније, када сам се привикао на Нови Сад и када смо Леринц и ја, у улици Дожа Ђерђа, добили самачке станове, остао сам овде, ево, испоствило се - за читав живот.
Жал за репрезентацијом
Иако је Личинар био члан и омладинске и младе селекције Југославије, није дебитовао и за најјачи тим наше тадашње земље. „Када бих могао, вероватно бих ту нешто променио. Што се Војводине тиче, ту не бих мењао ништа. Као клинац, још у Будисави, навијао сам за Партизан и рекао сам то људима када сам прешао у Војводину, коју сам такође волео, због великог голмана Илије Пантелића. Волео је и он мене и још ми у ушима одзвањају његове речи, у тренуцима када је одлазио у Француску, да жели да му будем наследник, додуше не на голу, али свакако на терену”.
Истакао је Личке, како га и данас пријатељи из играчког времена ословљавају, да су га у Војводини људи волели.
- Био сам миран, добар играч, али никада нисам дао на себе. Када сам заиграо у најбољем саставу, били су ту, од старије гарде, Чича Тривић, који је играо леву полутку и Јосип Земко, а међу сениоре смо тада ушли Моча Бошковић, који је година дана старији од мене, и ја. Ту је био и мој кум Васа Рутоњски, који је дошао са Салајке и који је, нажалост, преминуо. Одиграо сам после 524 утакмице у црвено-белој опреми и постигао 220 голова и по томе сам остао записан као осми најбољи стрелац тима. Играо сам све боље, имали смо тада по крилима Ласла Леринца и мене, али, на моју жалост, у исто време је играо и велики Драган Џајић, па је, што се мене тиче, просто немогуће било истиснути га из најбоље репрезентације Југославије. Зато ни немам наступа за државни тим, иако сам имао доста утакмица у омладинској селекцији, а био сам и члан младе репрезентације.
Када смо га замолили да посебно издвоји неку утакмицу чији је актер био и која му је остала урезана у памћење, Личинар није имао дилему:
- Била је то она наша победа над Хајдуком у Сплиту, када смо славили са 4:1. Оцењено је то као права сензација, а посебно занимљиво је то што смо свих пет голова на Пољуду постигли ми: четири у мрежу Хајдука и један аутогол. Уз то, стрелац једног поготка био сам и ја и права је штета што тада нисмо успели да освојимо шампионски пехар, јер смо имали заиста сјајну генерацију. Нажалост, није нам се дало да будемо прваци. Колико памтим, у тој сезони је Пера Никезић био у војсци, па је на његовој позицији играо Слободан Бобе Павковић, ма није било слабог места у тиму.
Новосађани су, ипак, освојили тих година један међународни трофеј, тријумфујући у Средњеевропском купу, 1977.
- И тада смо имали одличну екипу, а ривали на путу до трофеја били су нам Спарта из Прага, Фиоренитина и Вашаш из Будимпеште. Тренери су нам били Бранко Станковић и, на крају, Тоза Веселиновић и заиста ме лепе успомене вежу за тај период. И пре, али нарочито после тога, Новосађани су нас волели, па смо понекад морали и да се склањамо од њих, толико су нас на улици заустављали, тражили аутограме, желели да причају с нама. Чини ми се да је тада публика више ценила и познавала фудбал, ми смо играли префињеније, волели смо да дрибламо, покажемо и неки потез за „уметнички утисак“. Данас се много више трчи, игра се јако брзо и „на прву“, али је тешко, ипак, поредити наше с овим данашњим временом.
Породична трагедија
Славко Личинар женио се два пута. С првом супругом Ружицом имао је двоје деце, али су доживели породичну трагедију, када им је, од тешке болести, преминула кћерка Сандра. „Покушавали смо све да је спасимо, боловала је од леукемије и лечили смо је и у Швајцарској, али није вредело”, траг велике туге прешао је преко Славковог лица. „Нема ништа горе од тога када човек сахрани сопствено дете... Сандра је била удата, али није, због болести, смела да затрудни, док се мој син Слободан никада није женио и због тога сам тужан, јер немам унучади, а све бих за то дао. Данас живим са супругом Цветом, с којом немам деце и с којом проводим старе дане”.
Када је напунио 28 година, а то је тада била граница после које су наши играчи могли да оду у иностранство, Славко Личинар прешао је у Сан Дијего, прецизније у екипу тамошњег „Земљотреса“.
- У Сан Дијегу сам играо у тиму заједно са чувеним Северним Ирцем Џорџом Бестом, пре тога фудбалером Манчестар јунајтеда. И сами знате да је он, поред фудбала, највише волео чашицу, па сам, иако је позива с његове стране било, избегавао да излазим с њим. Могао сам да попијем чашу-две, али он је у томе претеривао и то је био једини разлог што се нисмо више дружили. Што се фудбала који се у Америци у то време играо, био је на високом нивоу, јер су и остале екипе имале у својим редовима светске асове, попут Пелеа, Кубиљаса, Бекенбауера и нашег Блекија Богићевића.
По заврештку боравка на другом континенту, Славко се вратио кући као слободан играч. Многе је зачудило то у којем је клубу изабрао да настави каријеру.
- Био сам ту и, ни сам се више не сећам како, велико интереовање за мене показала је тада друголигашка екипа АИК-а из Бачке Тополе, данашњег ТСЦ-а. Прихватио сам ту понуду и, практично, то је био мој последњи професионални ангажман, јер сам потом одлучио да завршим каријеру - подсетио је на крају Славко Личинар, човек којег ни три тешке повреде (и операције) колена нису спутале да докаже несумњиви таленат који је поседовао.
Александар Предојевић
