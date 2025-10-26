light rain
ВАНСЕРИЈСКИ УСПЕХ ШАХИСТКИЊА СИРМИУМА: Сребро на Европском купу за тим из Сремске Митровице

26.10.2025. 13:53 13:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Европска шаховска унија

Женска екипа Шаховског клуба Сирмиум из Сремске Митровице освојила је сребро на Европском клупском купу на Родосу.

У конкуренцији 20 тимова, Сирмиум је и поред пораза у последњем колу заслужено узео вицешампионску титулу са освојених 10 поена. За тим из Сремске Митровице играле су Теодора Ињац, Леја Гарифулина, Нурђул Салимова, Говхар Бејдулајева и Ксенија Балабајева. Тим је у улози капитена успешно водио оснивач клуба Драган Лазић.

– После седам дана напорних шаховских битака у конкуренцији најјачих европских клубова, за које наступају најбоље светске шахисткиње, шахисткиње Сирмиума освојиле су друго место. Ово је највећи успех клуба од оснивања пре непуних седам година. Док славимо овај вансеријски успех загледани смо у нове изазове и циљеве. Ово је прилика да искажемо речи захвалности свима који су на разне начине помогли да клуб достигне овај ниво – навео је ШК Сирмиум. 

Злато је припало екипи из Монте Карла, која је имала 13 поена, док је бронзу узео Тајфун из Љубљане, са девет поена. 

Црвена Звезда и Змај су победама у последњем колу ухватили прикљуцак за горњи део табеле и освојили седмо, односно девето место, што такође представља успех. 

У опен конкуренцији тимови из Србије заузели су: Змај 77. место након нерешеног резултата у последњем колу, а Раднички 80. који је славио 4:2. 

шах шах турнир
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Шах
