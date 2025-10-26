ТРАДИЦИОНАЛНИ 63. ОКТОБАРСКИ ТУРНИР ШК „АНПАСАН“: Пехар Веси Авраму
Кажу да традицију треба чувати, а када се нешто одржи 63. пут, то је доказ да је заиста вредно пажње.
Шаховски клуб слепих и слабовидих „Анпасан“ из Новог Сада је протекле недеље организовао свој традиционални међународни октобарски турнир, под називом „Меморијал Драгољуб Баретић“.
У просторијама клуба се, од 17. до 19. октобра, окупило 33 шахиста из Словеније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Русије и Србије, да одмере своје вештине, али и да се друже. Међу такмичарима су се нашла и два искусна ФИДЕ мајстора.
Играло се осам кола, по Швајцарском систему паровања, коришћењем рачунара. Темпо игре је био 50 минута по играчу до краја партије, уз 10 секунди бонификације након сваког одиграног потеза.
Да све протекне у најбољем реду и спортској и пријатељској атмосфери побринуле су се националне судије Петар Миличевић и Исидора Бокан, као и директор турнира Жива Марков. Ипак, треба рећи да су им у томе, својим понашањем, значајно олакшали и учесници.
Након три дана жестоке борбе, и низа интересантних партија, до првог места је дошао Бориша Дивљан (БиХ) са 7,5 поена. Ремизирао је само у дуелу против другопласираног ФИДЕ мајстора Красоја Нотароша, који је имао 6 поена, али боље додатне критеријуме од Томислава Вујевића, који је освојио треће место у генералном пласману.
Међу слепим и слабовидим учесницима турнира је било посебно неизвесно – чак њих четворица првопласираних је дошло до пет поена. Додатни критеријуми су одлучили да пехар оде у руке Веси Авраму. Други је био Момир Ашоња из БиХ, а трећи Емил Мури из Словеније. ФИДЕ мајстор Сретко Аврам је, међу слепим и слабовидим шахистима, заузео четврто место, зато што је, у тој групи, имао најслабије додатне критеријуме.