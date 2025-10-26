heavy intensity rain
У ФУТОГУ ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА "КУПУСИЈАДА" Лековита главица, а укусна посластица

26.10.2025. 09:02 09:16
kupus
Фото: Дневник (Б. Гуран)

Футошка купусијада одржана је јуче у Улици Цара Лазара, и ове године окупила је велики број произвођача, угоститеља и посетилаца из целе Војводине.

Домаћи купус, као заштитни знак овог места, био је у средишту пажње током дводневног програма.

Организатори наводе да је циљ манифестације промоција футошког купуса, који има статус производа с географским пореклом и препознат је по квалитету и традицији узгоја. Посетиоци су имали прилику да пробају разна јела од купуса, али и друге домаће специјалитете, као и да обиђу штандове са рукотворинама и производима локалних пољопривредника.

– Купус је симбол Футога и понос сваког домаћинства које га узгаја – каже Милан Вуковић, произвођач из Футога који се већ двадесет година бави овим послом. – Ове године род је био солидан, иако су временски услови били променљиви. Купусијада је прилика да покажемо шта радимо и да се људи подсете зашто је футошки купус посебан.

kupus
Фото: Дневник (Б. Гуран)

Током манифестације одржано је и традиционално такмичење у припреми јела од купуса, а стручни жири је оцењивао укус, изглед и начин послуживања. Посебно интересовање изазвало је надметање у прављењу најукуснијег киселог купуса, где су учествовали произвођачи из Футога, Бегеча, Руменке и Бачке Паланке.

– Ово није само такмичење, већ и дружење – каже Драгица Ковачевић, чланица Удружења жена „Футошка ружа“. – Много младих долази да види како се некад спремала храна и то нам је драго. Традиција се тако чува.

Поред кулинарског дела, Купусијада је имала и културно-забавни програм у којем су наступили тамбурашки оркестри, фолклорне групе и ученици локалних школа. Према проценама организатора, манифестацију је посетило више од десет хиљада људи, а подршку су пружили Град Нови Сад и Туристичка организација Војводине.

Б. Гуран

купусијада Футог купус
Нови Сад
